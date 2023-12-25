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雲林縣政府工務處升格「交通工務局」　局長今布達宣誓

▲雲林縣政府工務處今日改制為雲林縣交通工務局，正式揭牌運作，同時也在今日舉行交通工務局局長布達宣誓典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府工務處今日改制為雲林縣交通工務局，正式揭牌運作，同時也在今日舉行交通工務局局長布達宣誓典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府工務處今（25）日改制為雲林縣交通工務局，正式揭牌運作，並舉行交通工務局局長布達宣誓典禮，在縣長張麗善及多位貴賓的見證下，由縣長交予印信給交通工務局局長汪令堯，隨後由縣長、副縣長及秘書長等貴賓，與汪局長一起為交通工務局揭牌，儀式簡單隆重。

縣長張麗善表示，借重交通工務局局長汪令堯對公共工程的專業及交通專才，能為雲林縣民打造完善的交通與建設，提升縣民幸福感。汪局長擔任工務處長期間，在縣府資源條件有限之下，縣內的重大建設案仍屢屢獲獎，更打破雲林縣政府歷年紀錄，首次同時榮獲2座交通部112年金路獎績優，深受肯定。

交通工務局局長汪令堯指出，交通工務局成立，未來還有許多縣政重大建設，包括「強化基礎道路建設，營造友善人本交通環境」、「打造零碳排放運輸環境」、「爭取台鐵高架、高鐵增班提升公共運輸量」、「打造虎尾高鐵運動園區辦理114年全國運會」等，都是目前交通工務局的重點工作項目，未來定與交通工務局全體同仁用高度的續航力，戳力執行各項工程，以使生活機能更為優質，鄉鎮市之繁榮發展更具發展潛力。

▲雲林縣政府工務處今日改制為雲林縣交通工務局，正式揭牌運作，同時也在今日舉行交通工務局局長布達宣誓典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府工務處今日改制為雲林縣交通工務局，正式揭牌運作，同時也在今日舉行交通工務局局長布達宣誓典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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