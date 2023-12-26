雲林縣政府攜手家樂福　共創農村淨零永續新模式

▲雲林縣政府今日於家樂福斗六店舉行合作備忘錄簽署儀式，宣告將透過地方政府與企業力量，共同攜手合作推動農村淨零永續行動。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今(26)日於家樂福斗六店舉行合作備忘錄簽署儀式，宣告將透過地方政府與企業力量，共同攜手合作推動農村淨零永續行動，讓生產者與消費者能透過產品生產與銷售行為中實踐日常永續價值，也讓雲林更多農村小農與企業，投入農業淨零永續轉型，進而能成為家樂福「i商品」之一。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲林縣政府將今年訂為「減碳生活行動年」，致力於推動低碳、負碳農業以及落實淨零綠生活兩大主軸，輔導農民投入友善耕作、包裝減塑、結合產業特色推動循環農業。

此次透過專案遴選機制所推出的13家社區產品，像是古坑華山友善耕作之檸檬所製成的檸檬酒、麥寮鄉以友善低碳養殖的國產台灣鯛所製成之網路團購熱銷產品，雲林縣政府結合低碳永續理念，為社區產品量身打造可再利用之減塑包裝，型塑出雲林首批農村淨零產品，落實減碳之目標，展現雲林農業邁向永續減碳之決心。

雲林縣政府引入企業資源，跨域合作推動農業永續發展，除提升農業轉型量能，亦回應企業ESG需求；在地企業家樂福建構出永續消費平台，讓消費者透過雙標合一的簡單標示牌就能知道如何買得更好，供應商未來也可以得到更多的支持去帶動永續商品的銷售，進而集體加速帶動台灣消費意識的改變與產業轉型，而縣府未來亦將協助家樂福，媒合並扶植更多農村產品提升產業價值，讓永續行動得以延續。

▲雲林縣政府今日於家樂福斗六店舉行合作備忘錄簽署儀式，宣告將透過地方政府與企業力量，共同攜手合作推動農村淨零永續行動。（圖／記者蔡佩旻攝）