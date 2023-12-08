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自在環境中學習本土語言　雲林縣台語說故事成果發表會

▲三秀園主理人傅恩弘。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲三秀園主理人傅恩弘。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

文化部補助雲林辦理布袋戲傳承計畫「台語說故事爸媽活動」。縣府文觀處結合專業團隊，辦理校園台語說故事、雲林特色地方文化館台語講古、歷史建築台語說故事，並製作三秀園歷史故事動畫深獲好評，今（8）日舉辦主題書展及成果發表。

雲林縣政府文觀處指出，我國在2019年制定《國家語言發展法》，將固有族群使用的自然語言及臺灣手語皆納為國家語言，2020年成立「國家語言推動會報」，自2022年起至2026年，預計投入3百多億元，目的為有系統保存靜態與動態語料資源，並積極促使國家語言使用生活化、母語家庭化及社區化，營造「人人都想說，人人都敢說，處處可以學」的永續國家語言傳承環境。

雲林縣長張麗善表示，雲林被譽為「台灣布袋戲故鄉」，布袋戲保有傳統文化和台語的深度連結，透過傳承計畫結合雲林在地專業團隊，跨局處資源、學校、地方文化館舍等共同努力，將屬於台灣的語言，透過新世代年輕學子的學習傳承下去，其中，辦理台語說故事系列活動，透過說故事、聽故事、看故事或吟詩教唱等方式，創造讓孩子在輕鬆自在的環境中學習本土語言，進而提升語言的表達能力與藝術涵養。

▲三秀園主理人傅恩弘。（圖／記者蔡佩旻攝）

「越被看見越能保護下來」三秀園主理人傅恩弘表示，希望故事與三秀園互相支持保護，園邸係因阿姨與姨丈投入畢生積蓄歷經7年拯救，我們希望延續到未來幾十年、一百年，但終究須由社會去接納，所以開放園區讓大家來玩，透過講故事、分享台語吟詩來達到台語文化與建築的保留。

雲林縣政府文化觀光處圖書資訊科長陳文祥說明，年輕一代已逐漸不能完整或流利的使用台語，語言要有人用才會流傳，希望藉由台語說故事系列活動，扎根及推廣台灣本土語言，並藉由家長支持與強化親子互動，讓家長成為孩子學習台語的助力。另外，結合文化團體辦理動畫素材開發、主題書展、製作台語繪本有聲書及說故事研習，都是營造語言友善環境及本土語言傳承與推廣的具體行動。

▲三秀園主理人傅恩弘。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲三秀園主理人傅恩弘表示，希望故事與三秀園互相支持保護。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

 

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