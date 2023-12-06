　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球11月高溫再寫紀錄　2023年確定是史上最熱1年

▲▼2019/7/25西歐熱浪，巴黎41度高溫破紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球氣溫屢創新高。圖為2019年7月熱浪中的巴黎。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社巴黎6日綜合外電報導

歐洲聯盟氣候監測機構今天表示，在「異常的」11月成為連續第6個打破高溫紀錄的月份後，2023肯定成為有紀錄以來最熱1年，升高了COP28會談針對氣候變遷採取行動的壓力。

法新社報導，歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）表示，上個月翻新了先前11月高溫紀錄，使得2023年全球平均氣溫比工業革命前高出了攝氏1.46度。

之前雖然已有人警告今年有可能取代2016年，拿下最高溫年份的頭銜，9月和10月高溫破紀錄之後這麼說的人更多；然而這次是頭一次證實2023年真的是最熱1年。

11月同時有兩天的氣溫比工業革命前高出攝氏2度，這類紀錄過去1天也未曾有過。

哥白尼氣候變化服務副負責人勃吉斯（Samantha Burgess）表示，2023年「如今有6個破紀錄月份和兩個破紀錄季節」。

她說：「異常的11月全球溫度，包括兩天比工業革命前（基準）高出攝氏2度，意味著2023年是有紀錄以來最熱的1年。」

而科學家們表示，諸如冰核（ice cores）、樹木年輪等數據暗示著，今年有可能是10萬年來最熱的一年。

哥白尼氣候變化服務公布上述紀錄的同時，近200國的談判代表正在杜拜（Dubai）的聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28），針對協議草案最終文本進行辯論。

而其中一個關鍵層面在於石油、天然氣和煤炭的命運，亦即人為氣候變遷的主要因素。

此外，隨著全球碳排量持續升高，2023年也看到一連串與氣候變遷相關的極端氣候事件。

哥白尼氣候變化服務的數據可回溯至1940年，根據這個機構數據，今年前11個月的氣溫比先前最熱年度紀錄保持者2016年還高了攝氏0.13度。

哥白尼氣候變化服務表示，2023下半年的全球氣溫據信有部分是受到聖嬰現象（El Nino）影響而上升，而今年截至目前為止聖嬰現象引發的「異常」比2015-2016年要少。
根據哥白尼氣候變化服務數據，北半球秋季的9至11月這3個月期間溫度來到史上新高，且「幅度相當大」。

這個機構說，光是11月的氣溫就比工業革命前基準高出攝氏1.75度，與1991至2020年期間相比也高出攝氏0.85度。

這類數據恐暗示著，全世界氣溫升幅即將超越巴黎氣候協定設下的攝氏1.5度門檻。然而，要真的打破巴黎協定的上限，全球必須在好幾十年期間，年年氣溫都比工業革命前高攝氏1.5度。

「哥白尼氣候變化服務」負責人布諾坦普（Carlo Buontempo）說：「只要溫室氣體濃度持續攀升，就無法期待出現任何不同的結果。」

他說，溫室氣體持續攀升，「氣溫就將持續上揚，而熱浪和乾旱的影響也會持續增加」。

 
ET快訊
啦啦隊女神罹白內障　右眼幾乎失明
楊清順癌逝　名球評張明雄不捨：當弟弟看待
上市大廠驚傳財務危機？爆欠薪、百萬貨款　員工：高層很久沒來
快訊／外物入侵　區間車剎車不及撞上
快訊／中華隊拚全勝晉級　先發陣容出爐
吃了台灣鳳梨酥　196公分巨投生涯第3戰就完投勝
楊清順病逝　肺癌4症狀＝「腫瘤快速長大」　醫示警了
3違停緩記點　交部：騎樓留行人通行空間「可開放停車」
獨／日女偶像西門町遭狗咬　擔心狂犬病4次就醫...診斷結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女蒙眼雷射除毛「下半身突然被塞東西」　變態男偷拍性侵8女被關

客機遇劇烈亂流「乘客噴飛」！天花板撞出驚人裂痕　14人受傷

加薩南部60萬難民「無處可去」！　聯合國：猶如世界末日

英國爆「百日咳」疫情！一年病例暴增250%　南韓83例比去年高出3倍

日本修法解禁大麻入藥　新增使用罪防濫用

全球11月高溫再寫紀錄　2023年確定是史上最熱1年

婚禮當晚「新娘遭酒駕撞死」！新郎悲痛辦完後事　岳母竟來爭遺產

驚悚影片！泰網美做傳統療法「燒灸」　一點火瞬間全身燃燒

男安排25歲妻和未成年女上床　簡訊爆變態癖好「她喜歡年輕的」

漢堡吃一半「爬出活蟑螂」噁心畫面曝！　日本麥當勞道歉

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

外國人模仿台人丟垃圾　他「推整籃狂奔」成證據

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

女蒙眼雷射除毛「下半身突然被塞東西」　變態男偷拍性侵8女被關

客機遇劇烈亂流「乘客噴飛」！天花板撞出驚人裂痕　14人受傷

加薩南部60萬難民「無處可去」！　聯合國：猶如世界末日

英國爆「百日咳」疫情！一年病例暴增250%　南韓83例比去年高出3倍

日本修法解禁大麻入藥　新增使用罪防濫用

全球11月高溫再寫紀錄　2023年確定是史上最熱1年

婚禮當晚「新娘遭酒駕撞死」！新郎悲痛辦完後事　岳母竟來爭遺產

驚悚影片！泰網美做傳統療法「燒灸」　一點火瞬間全身燃燒

男安排25歲妻和未成年女上床　簡訊爆變態癖好「她喜歡年輕的」

漢堡吃一半「爬出活蟑螂」噁心畫面曝！　日本麥當勞道歉

瑪莎拉蒂「豪華轎跑」問世60周年　曾獲義大利總理指定座駕

楊清順肺癌過世！「7類人」最危險　醫嘆：初期幾乎無症狀

家中監視器突斷訊！出差尪爆「老婆手機不通」急壞　網虧：有綠光

PISA成績創數位化以來最佳　教長：推動108課綱展現成果

獨／豐源影城將熄燈！直擊280人大廳「沒人看停播」　上次滿場是4年前

「他爽過精緻窮」存款不到10萬、薪水花光！網傻：情何以堪

獨／金馬影后林品彤愛寫小說　拍《小曉》太沉重看喜劇找平衡

女蒙眼雷射除毛「下半身突然被塞東西」　變態男偷拍性侵8女被關

威剛老董是對的！記憶體走俏　11月營收創13年半新高

超強「聖誕倒數月曆」盤點　打開竟有經典香水、可愛髮飾在裡面！

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

擁百萬JJ罩杯圓球奶！AV女優驚傳死亡

吃完拉麵留剩飯　日老闆譙客「請你去死」引熱議

懸崖邊後空翻跳「重心不穩」　跑酷男墜崖影片曝

曾中3千多萬　強運女17年後再中7億元大獎

即／印尼火山爆發　死亡數上升至22人

百度3.7億挖角「AI教父」遭拒　谷歌出14億才拿下

愛馬仕第5代預立遺囑　旗下基金會不爽了

反對一日攻頂富士山　日業者要政府擬對策

YTR自導自演墜機賺流量　遭判入獄6個月

販賣機買飲料食物中毒　切開發現滿是蒼蠅

拜登控哈瑪斯性侵殘害女性　要求釋放人質

蘋果市值超過3兆美元　美股小跌79點

人資專家曝「解僱前5大前兆」

以哈衝突估1月進入新階段！　以色列將專注擊殺哈瑪斯

更多熱門

相關新聞

廢食用油去哪兒？　航空業減碳有望

廢食用油去哪兒？　航空業減碳有望

COP28正在杜拜舉行，今年大會明確提出石油減產，並將永續新能源視為替代品的重要一環。聯合國已要求航空業在2025年之前強制添加SAF（可持續航空燃料），以實現減碳88%的目標。在台深耕環保回收市場的永瑞實業，以逾40國的發明專利佈局全球，成功轉型為新能源(SAF)之綠色科技服務公司，並將與韓國及沙烏地阿拉伯攜手打造「SAF原料共和國」，日前更簽訂MOU共同宣示廢食用油回收跨境整合，成為SAF永續航空燃油的穩定原料供應聯盟。

南投縣與多家企業　首試辦竹林契作拚減碳

南投縣與多家企業　首試辦竹林契作拚減碳

吳欣盈赴氣候高峰會　柯文哲：2025非核家園和世界趨勢衝突

吳欣盈赴氣候高峰會　柯文哲：2025非核家園和世界趨勢衝突

全球2030年升溫恐破1.5度　巴黎協定目標難達成

全球2030年升溫恐破1.5度　巴黎協定目標難達成

丁薛祥任「習近平特別代表」出席COP28 唯一見的民間友人是比爾蓋茲

丁薛祥任「習近平特別代表」出席COP28 唯一見的民間友人是比爾蓋茲

關鍵字：

氣候變遷氣候危機全球暖化溫室效應COP28高溫熱浪

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

超商今天美式、拿鐵買6送6！

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

擁百萬JJ罩杯圓球奶！AV女優驚傳死亡

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面