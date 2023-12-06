全球11月高溫再寫紀錄　2023年確定是史上最熱1年

▲全球氣溫屢創新高。圖為2019年7月熱浪中的巴黎。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社巴黎6日綜合外電報導

歐洲聯盟氣候監測機構今天表示，在「異常的」11月成為連續第6個打破高溫紀錄的月份後，2023肯定成為有紀錄以來最熱1年，升高了COP28會談針對氣候變遷採取行動的壓力。

法新社報導，歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）表示，上個月翻新了先前11月高溫紀錄，使得2023年全球平均氣溫比工業革命前高出了攝氏1.46度。

之前雖然已有人警告今年有可能取代2016年，拿下最高溫年份的頭銜，9月和10月高溫破紀錄之後這麼說的人更多；然而這次是頭一次證實2023年真的是最熱1年。

11月同時有兩天的氣溫比工業革命前高出攝氏2度，這類紀錄過去1天也未曾有過。

哥白尼氣候變化服務副負責人勃吉斯（Samantha Burgess）表示，2023年「如今有6個破紀錄月份和兩個破紀錄季節」。

她說：「異常的11月全球溫度，包括兩天比工業革命前（基準）高出攝氏2度，意味著2023年是有紀錄以來最熱的1年。」

而科學家們表示，諸如冰核（ice cores）、樹木年輪等數據暗示著，今年有可能是10萬年來最熱的一年。

哥白尼氣候變化服務公布上述紀錄的同時，近200國的談判代表正在杜拜（Dubai）的聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28），針對協議草案最終文本進行辯論。

而其中一個關鍵層面在於石油、天然氣和煤炭的命運，亦即人為氣候變遷的主要因素。

此外，隨著全球碳排量持續升高，2023年也看到一連串與氣候變遷相關的極端氣候事件。

哥白尼氣候變化服務的數據可回溯至1940年，根據這個機構數據，今年前11個月的氣溫比先前最熱年度紀錄保持者2016年還高了攝氏0.13度。

哥白尼氣候變化服務表示，2023下半年的全球氣溫據信有部分是受到聖嬰現象（El Nino）影響而上升，而今年截至目前為止聖嬰現象引發的「異常」比2015-2016年要少。

根據哥白尼氣候變化服務數據，北半球秋季的9至11月這3個月期間溫度來到史上新高，且「幅度相當大」。

這個機構說，光是11月的氣溫就比工業革命前基準高出攝氏1.75度，與1991至2020年期間相比也高出攝氏0.85度。

這類數據恐暗示著，全世界氣溫升幅即將超越巴黎氣候協定設下的攝氏1.5度門檻。然而，要真的打破巴黎協定的上限，全球必須在好幾十年期間，年年氣溫都比工業革命前高攝氏1.5度。

「哥白尼氣候變化服務」負責人布諾坦普（Carlo Buontempo）說：「只要溫室氣體濃度持續攀升，就無法期待出現任何不同的結果。」

他說，溫室氣體持續攀升，「氣溫就將持續上揚，而熱浪和乾旱的影響也會持續增加」。