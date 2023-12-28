新北地院出手「重砲PTT肉搜少年照」　司法院急出聲了

▲國三生遭割喉身亡，引起社會激憤砲轟。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

新北國三男同學被別班同學「乾哥」以彈簧刀猛刺10刀喪命，引發社會輿論，PTT與Dcard網友紛紛氣得肉搜兇手。而新北地方法院稍早警告，應即刻下架涉案少年的記事、照片等資料，消息曝光後，再度引爆大眾不滿，「果然法律都在保護壞人！」對此，司法院也說話了，並不知新北地院會發這則新聞稿。

新北市男學生「乾哥」為了替乾妹出頭，竟拿出預藏的彈簧刀對男同學猛刺，身體正面包含頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀，檢方決定將動手男學生罪名從殺人未遂提升至殺人罪。

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命案爆發後，PTT與Dcard網友們也紛紛氣憤肉搜，而今日稍早，新北地院發布聲明稿警告，任何人不得於媒體、資訊或以其他公示方式揭示有關少年保護事件或少年刑事案件的記事或照片，使閱者由該項資料足以知悉其人為該保護事件受調查、審理的少年或該刑事案件的少年；違反前項規定者，由主管機關依法予以處分，少年事件處理法第83條定有明文。

本院少年法庭受理旨揭案件，對於被害人家屬所受哀痛、國人對此不幸事件的不捨及憤慨，感同身受。然而，近日於Dcard、PTT等社群媒體，發現有不明人士肉搜並登載涉案少年的記事、照片等資料，顯已違反上開規定，上開社群媒體應即刻下架上開資料，並請民眾勿再轉傳，以免觸法，並籲請資通主管機關正視此一問題，以符法治。

此消息曝光後，再度引爆群眾不滿，「對台灣的治安感到悲哀」、「越是要人下架，就越是引起興趣」、「保護加害者！讚到不行」、「這時候動作倒是很快」、「支持修法」、「司法好有效率唷」。

對此，司法院緊急出面表示，不知道新北地院會發這則新聞稿。

▼新北地院要求社群媒體應即刻下架涉案少年之記事、照片資料。（圖／新北地方法院）