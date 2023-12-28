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社會 社會焦點 保障人權

小王頻約人妻「摩鐵純聊天」　尪忍綠光蒐證獲賠30萬

記者黃翊婷／新北報導

張姓人夫抓包妻子在2021年8月間多次與郭姓男子相約前往摩鐵，之後還在公眾場合牽手依偎、勾肩搭背，互動親密宛如情侶，侵害到他的配偶權益，憤而決定提告求償50萬元。雖然郭男辯稱兩人只是去摩鐵聊天，但張男證據充足，並拿出摩鐵發票、訂房資料等鐵證，最終新北地院法官裁定郭男應賠償張男30萬元。

▲▼性愛,性虐,約炮,約砲,上床,情侶。（示意圖／CFP）

▲張男不信郭男和妻子上摩鐵，單純只是為了聊天。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

張男在判決書中主張，妻子和郭男2021年8月22日相約前往摩鐵，隔天又約在摩鐵碰面，接著一起去逛街，兩人在公眾場合牽手依偎、勾肩搭背，還會互傳曖昧訊息、電子郵件，郭男的手機相簿甚至存有妻子的自拍照，互動親密宛如情侶。

張男接著說道，郭男聲稱多次和妻子前往摩鐵是為了聊天、分享近況，但他覺得，如果兩人真的只是朋友想要聊個天，選咖啡廳或餐廳就可以了，何必前往隱密性高的摩鐵單獨相處，因此認定兩人關係不單純，並決定對郭男提告求償50萬元。

郭男則辯稱，和張妻是透過網路遊戲認識，經常在遊戲中聊天，平時也會傳訊息問候，但沒有發生過性行為，也沒有在公眾場合做出親暱行為；至於收藏自拍照一事，照片中只有張妻一人，根本無法證明兩人之間是否有不正當交往關係。

不過，張男對於自己的主張，提出郭男與妻子前往摩鐵的訂房資料、發票、照片、LINE對話截圖等證據。新北地院法官認為，綜合所有證據看來，郭男與張妻顯然有超越一般朋友的親密關係，張男確實有理由求償，最終判郭男應賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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