拔樁？趙少康參訪義美高志明親接待　曝兩人為「50年老友」

▲趙少康與義美總經理高志明。（圖／翻攝自趙少康臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨副總統候選人趙少康昨日參訪義美龍潭營業所，由總經理高志明親自接待，因高志明過去被視為親綠，也被外界聯想是「拔樁」。對此，趙少康28日在臉書表示，他被部分媒體解讀為拔樁，但其實他是到義美請益食品安全、新能源以及環境保護；他也透露，高志明是他台大農機系學長，他們已是認識50年的老友。

趙少康表示，他昨天下午到義美龍潭營業所參訪，總經理高志明親自出面接待，盛情點滴在心。他透露，高志明是他台大農機系學長，高他一屆，經高總提醒，他們已經是認識50年的老朋友了，這趟參觀了義美「非化學溶劑萃取」榨油製程、真空冷凍乾燥系統等設備，見識義美致力於環保和食安的各種努力，深感佩服，他們自己精心培養的工程人才，也研發出許多本土難得的設備。

趙少康提到，義美食品的高品質深受國人信賴，義美小泡芙是許多人的童年回憶，至今他偶爾會收到高總寄來、義美替邦交國特製的限定版小泡芙，辦公室同仁都非常喜歡；他昨天又看了義美生產果乾的設備跟製程，用昇華原理，將水果熟成為果乾，全程不添加香料、色素、防腐劑和甜味劑，保留水果天然的香甜，讓人吃了無負擔。

針對此行被解讀為「拔樁」，趙少康表示，他其實是到義美請益食品安全、新能源以及環境保護，希望作為未來推動2050淨零碳排等各方面工作的參考。他也透露一段往事，早年成立飛碟電台時，很擔心剛開台沒廣告，他第一個打電話給高總請託，學長也拔刀相助，下了飛碟電台的第一個廣告，讓他一直很感念。

趙少康強調，企業永續經營不易，要友善環境又要兼顧獲利，更需要靠理念堅持。他提到，高總跟他都關注環保，過去大家常說「只有一個地球」，面對氣候暖化、極端氣候，必須對環境投入更多關注，義美和高總的經驗，是台灣非常珍貴的資產。