藍黨團轟爐渣案只開2次準備庭就無下文　林為洲：今就是要施壓檢方

▲李德維（左）、林為洲。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

台南地檢署偵辦3年，認定明祥馨涉收受爐碴後，沒確實破碎就填埋，違法在學甲等農地填埋67萬多公噸，去年依《違反廢棄物清理法》等罪，起訴民進黨前中執委郭再欽等8人，然台南地院開兩次準備程序庭後，迄今完全無下文。對此，國民黨立法院黨團今（28日）開記者會，藍委林為洲直言就是要施壓檢方，而黨團首席副書記長李德維則說，希望司法單位盡速審理，不能掩護這樣的不法船過水無痕。

國民黨立法院黨團28日舉辦「南爐渣案 準備不了了之？」記者會。藍委林為洲表示，台南爐渣案去年12月12日被起訴，今年8月底及9月底各開一次準備庭，就沒有其他進度，離判決還很遙遠，而國民黨團今開記者會，就是要施壓檢方。

林為洲指出，爐渣案中，業者掩埋爐渣，把良田變廢棄場 ，獲利估21億元，然政府要善後，按程序處理得花36億元，也嚴重損害政府威信；104年時發現該案問題，賴清德主政的台南市府被罰6000元罰鍰，繳款結案，109年黃偉哲當台南市長，罰7.2萬元罰鍰，110年4月1日及4月22日又被各罰款7.2萬元罰鍰，如今辦案進度是開兩次準備庭就沒下文。

林為洲質疑，現在要選舉就不辦了嗎？該案發生在賴清德當台南市長時候，跟國民黨都沒有關連，檢調就不辦了嗎？前後任都民進黨的人當台南市長，要不要負責？這是黑幫涉入環保業，賴清德治理的台南市就發生最嚴重黑幫介入光電、環保清運，不用站出來負責嗎？

李德維說，賴清德說自己跟郭再欽不熟，但是誰讓台南治安淪為「慶記（子彈的台語）之都」。109年民進黨30名中執委中，新潮流就佔11席，包括台南市議會議長邱莉莉跟郭再欽，而賴清德也屬於新潮流，賴說不熟不是見鬼了。

李德維表示，爐渣案相關事證已在，去年已經起訴相關人，但一年過去，只開兩次準備庭 這案， 難道還要繼續拖下去嗎？國人不樂見司法單位以拖待變，國民黨團希望政府機關對民眾關心的事情要好好處理，也希望司法單位盡速審理，不能掩護這樣的不法，以及不能讓民眾厭惡的重大環保及司法案件船過水無痕。