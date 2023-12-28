北市春節垃圾清運「這4天停收」　除夕中午、夜間加班收運

▲台北市年終大掃除相關資訊。（圖／台北市環保局提供）

記者袁茵／台北報導

新的一年即將到來，台北市環保局規劃2024年1月2日至2月1日為舊曆年「年終大掃除」，籲民眾預先整理居家與周邊環境，將家中汰換的舊家具大型廢棄物，2月7日前即早預約交由各區清潔隊免費清運；另今年春節連續假期（2月8日至2月14日）垃圾收運狀況，2月10、11、12日和14日共計4天停收垃圾，而除夕（2月9日）中午夜間則加班收運。

關於2024年（民國113年）春節連續假期（2月8日至2月14日）垃圾清運情形，台北市環保局表示，大年初一（2月10日）至初三（2月12日），以及初五（2月14日）這4天均停收。

台北市環保局提及，另假期前一日（2月7日）為星期三，為服務市民規劃當日加班收運，2月8日小年夜正常收運，2月9日除夕當天中午、夜間時段加班收運垃圾，中午起將以播放音樂通知市民，2月13日初四恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，至2月15日初六起恢復預約收運大型廢棄物。

北市環保局指出，各行政區共有32處垃圾限時收受點，春節期間民眾如無法配合該局清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾，限時收受點資訊請至台北市環保局網站查詢。

環保局提醒，如需汰換家中老舊家具、家電等大型廢棄物，可即早向環保局區清潔隊預約免費清運，以避免春節前大量排出清運不及；另過年前一個月是民眾家中大型廢棄物預約排出的巔峰期，請民眾體恤清潔隊員的辛勞，先行預約好時間及地點後，再將大型廢棄物搬運到約定地點，清潔隊將依約前往收運，切勿私自將大型家具及廢棄物任意排出、丟棄於道路上，以免造成環境髒亂、影響交通安全，還會觸法受罰。