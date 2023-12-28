轎車停紅燈飄毒味...2男拒下車受檢　警掏槍噴辣椒水壓制

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局中山二派出所警員27日晚上執行巡邏勤務時，在民生東路、中山北路口停等紅綠燈發現旁邊的自小客車飄散濃郁K味，立刻要求車上2人下車配合受檢，2人原本不配合還要打給律師，警員當場掏槍喝斥要求下車，在車上搜出6把西瓜刀以及毒品等證物。

警方調查，27日晚上11時許，26歲的李姓男子開車載著傅姓男子，行經北市中山區中山北路、民生東路口，竟然直接在車上打開車窗抽起K菸，中山分局警員騎車併排停等紅綠燈聞到濃厚的味道，所以立刻朝車內瞄去，發現坐在副駕駛的傅姓男子直接將香菸熄入水杯，還將K盤往椅座下藏。

▲北市中山分局警員聞到K味，2人拒下車受檢，還在車上企圖藏放毒K盤，警方掏槍喝斥下車。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方當下要求2人將車停在旁邊，並要求2人下車受檢，原本2人還不願意配合，執意要打電話給律師，警方讓2人聯絡後要求下車受檢，但警員拿著手電筒發現副駕駛座的傅姓男子腳不斷踢東西，立刻掏槍喝斥要2人配合。

李、傅2人下車後又不斷要求要返回車上，警方只能噴辣椒水制止，進而搜查車內是否藏放違法物品。

▲北市中山分局警員在車上搜出K他命毒品、6把西瓜刀，訊後依相關規定送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方先在車內查獲3包K他命毒品，還有被踢進椅座下的K盤，另外還有6把西瓜刀以及現金10萬元，因為車上有西瓜刀以及毒品，警方訊後也依照毒品危害防制條例、社會秩序維護法第63條第一項「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。