大巨蛋工安意外「電死人」　北市府火速協調...家屬獲賠1100萬

▲台北大巨蛋7月接近完工時，發生工人觸電死亡意外，一度導致局部停工。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

今年剛開幕啟用的台北市大巨蛋，7月間接近完工時程前，發生電信作業工人未穿防護設備，遭電死卡在管道間的意外，事發後台北市政府緊急召來上下游包商，與家屬展開協商，業者承諾明年1月前賠付約1100萬，獲家屬原諒不追究，台北地檢署26日依過失致死等罪嫌，處分林姓包商緩起訴處分，條件就是必須限期履行賠償義務。

位於信義區的大巨蛋(台北文化體育園區)在7月間正等著取得使用執照，接受美國職棒大聯盟場勘，接著在11月舉辦2023年亞洲棒球錦標賽，偏偏就在最後完工階段，電信業者委託包商進場，進行電纜與基地台的最後施作時，發生工安死亡意外，一度讓外界好奇開幕時程將受影響。

事發的7月5日下午，45歲的袁姓工人和同事們一起到大巨蛋第3層看台附近，施作電信電纜鋪線作業，因現場並未停止供電，袁男突然觸電，當場昏倒在狹窄的管道間，其他同事立即協助通報呼救，袁男仍因傷重不治死亡。

北市府事發後一度對大巨蛋發出局部停工令，檢察官獲報後也在隔天就前往現場了解狀況，發現事發管道間狹小，無法容許成年人站立，袁男和同事們疑因嫌麻煩，在沒有任何防護設施或絕緣保護下，進行危險工作，明顯違反《職業安全衛生設施規則》。

就在檢警持續調查事件發生經過的同時，北市府除了對業者開罰30萬元，也緊急召集相關上、下游業者、包商，與袁男家屬展開協調，2個多月後，廠商們都同意要賠償家屬包含保險金在內共約1100萬元。

檢察官調查後，考量家屬已獲得約600萬元賠償，且同意不再追究，依過失致死等罪嫌，將袁男的雇主、林姓承包商處分緩起訴，處分期間1年，但必須依照協調決議，在2024年1月31日前支付剩餘的賠償款，否則將撤銷緩起訴。