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社會 社會焦點 保障人權

騎士酒駕闖紅燈遭警尾隨　囂張比中指...下秒撞柱慘摔影片曝！

記者張君豪／台北報導

12月3日凌晨2時許，台北市信義區發生一起騎士違規闖紅燈，遭到警察發現尾隨盤查，該名廖姓騎士（28歲）居然不滿邊騎車並轉身對警員比中指，結果未注意車前狀況，當場撞上東新街路旁鐵柱，連人帶車摔倒，警方緊急通報119救護人員將他送醫治療，這才發現騎士廖男血液中酒精濃度高達238mg/dL（經換算呼氣酒測值約為1.19mg/L）。

▲怒比中指嗆警隨後撞鐵柱摔車的廖男遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲怒比中指嗆警隨後撞鐵柱摔車，廖男遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

信義警方表示：當時吳興街派出所警員在信義、南港分局轄區交界處發現一輛機車闖紅燈，尾隨稽查過程中，該車在路上刻意轉彎繞行、廖男還轉身對員警比中指時，但他未注意車前狀況，於南港區東新街6之7號前自撞路旁鐵柱。

▲怒比中指嗆警隨後撞鐵柱摔車的廖男遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝）

所幸廖男送醫後無大礙，因散發酒氣且言語表達含糊不清，經檢測血液酒精濃度238mg/dL（經換算呼氣酒測值約為1.19mg/L），警方待他清醒進行偵訊，訊後依觸犯公共危險、侮辱公務員等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾飲酒切勿駕駛交通工具以免自誤，警方會同步要求轄內業者落實向酒客宣導「酒後勿駕車，酒駕零容忍」觀念，並強力取締酒後駕車，防制酒駕意外事故發生。

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