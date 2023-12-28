2024終極版「重要節日一次看」　連假被砍掉！網吵翻：太棒了

▲2024年春節放7天假，但2月17日要補班。（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

本周就是跨年元旦3天連假，將邁入2024新生活！臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」貼心製作出2024重要行事曆，接著指出明年只有「4個連假1個捕班日」。對於中秋與國慶連假被砍掉，有人嘆「中秋、國慶都沒連假...」但多數人反贊同大喊「要連假，自己請特休啊！」

粉專「高雄點Kaohsiungtien」貼出明（2024）年重要節日行事曆，替大家整理出連假、補班日期、16屆總統大選、寒假（高中職以下）、大學入學學科能力測驗、四技二專統一入學測驗、國中教育會考、暑假（高中職以下）、大學分科測驗考試等。

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大家最關心的節慶放假部分，2024年只有4個連假與1個補班日，而中秋節（9月17日）、雙十節（10月10日）兩大節日皆無連假，交由大家自行決定是否使用特休假，請1天就能爽休4天。

跨年元旦連假｜12月30日至1月1日（3天）

春節連假 ｜2月8日至2月14日（共7天），2月17日（星期六）為補班日

兒童清明連假｜4月4日至4月7日（共4天）

端午節連假 ｜6月8日至6月10日（共3天）

其他年度重要日子也整理如下：

第16屆總統暨立委大選｜1月13日（六）

寒假（高中職以下） ｜1月20日至2月15日

大學入學學科能力測驗｜1月20日至1月22日

四技二專統一入學測驗｜4月27日至4月28日

國中教育會考 ｜5月18日至5月19日

暑假（高中職以下） ｜7月 1日至8月29日

大學分科測驗考試等 ｜7月12日至7月13日

該文章曝光後，網友看到連假變少了，再度吵翻，「中秋、國慶都沒連假...」「沒有連假真是太棒了」、「要連假，自己請特休啊，大家都連假，出門只會大塞車」、「終於不用補班了，太開心了」、「為什麼小年夜不用初五來補假就好呢？竟然還要2/17補上班」、「今年補班補到怕」、「228沒有連假國旅還是算連假的錢，優質台灣旅宿」、「坐等另外一群台灣鯛出來哀連假太少」、「一直以來都不懂到底有啥好唉唉叫的？今年不想補班，就用自己的年假，明年想要連假，就用自己的年假」。

▼2024年行事曆，可點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

