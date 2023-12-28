凱旋苑做青年住宅　國民黨問賴清德：護航違建萬里宅拗的過去？

▲國民黨召開「凱旋苑做青年住宅，蔡英文海霸王房東比照辦理？清算合法資產，護航違建萬里宅，拗的過去？」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

房產議題成為2024大選近來攻防的焦點，國民黨2024競選發言人凌濤、侯辦發言人江怡臻等今（28）日召開記者會。凌濤表示，若依照賴清德與民進黨的標準，蔡英文家族出租給海霸王的租金，是不是要捐出來做青年住宅，或補助低收入戶、青年租屋？他強調，民進黨清算合法資產，護航違建萬理宅，民進黨在最後選戰關頭，還拗得過去嗎？

江怡臻比較凱旋苑與賴清德萬里違建宅的不同，她指出，侯友宜家族的凱旋苑是合法繼承、合法建物，後來成立公司管理，凱旋苑一切合法；相較於賴清德萬里違建，不管是從內政部、農業部等圖資，從以前比較到現在，都是既存違建的建築。繳稅部分，凱旋苑是合法繳稅，從2018年侯友宜第一次參選，到2024參選，繳稅都是合法的，昨天侯辦記者會上出示繳稅單據，大家質疑說，為什麼要成立99個門牌？這是證明沒有逃漏房屋稅的動機，因為公司明明白白繳稅，合法繳稅開發票，一開始侯友宜夫人堅持要最高標準來開發票；相較於賴清德的萬里違建，沒有繳房屋稅，最近因為選舉關係，偷偷摸摸向新北市政府申請相關程序，以往都沒有繳稅。

江怡臻進一步分析公共安全部分，在凱旋苑，自從託給新壽公司租下代管後，公司就自請保全，專業管理，光纖網路、專人打掃公共空間、監視器、磁扣等，請問賴清德萬里違建，上週拍到，由國安特勤跟憲兵進駐，被踢爆才匆忙撤哨。

至於現階段及未來處理方式，江怡臻指出，侯友宜夫人明白宣示，凱旋苑目前沒有租出去部分，捐款補貼中低收入戶，凱旋苑租約到期後，作為社會住宅或青年宅；而賴清德萬里違建，在政見發表會之前，賴清德都是用哽咽哭泣帶過，至於未來的處理，賴清德話說得很漂亮，確保礦區居住權後，公益信託做生活紀念館，也就是賴神廟。她強調，哪一個比較合理，大家看得很清楚，凱旋院就是一切合法，賴清德的萬里違建就是違法。

凌濤則表示，在台灣民主國家中，民進黨竟然硬拗、指控別人合法報稅的出租宅，若用民進黨標準，總統蔡英文家族租給海霸王的租地，是否應該捐出來做青年住宅或社會住宅？他計算指出，海霸王佔地3千坪，附近行情每坪一千兩百元，房東每年收入約4320萬。他強調，蔡英文家族每年賺4千多萬，而凱旋苑是約1150萬，但被檢驗後願意做為青年住宅，請教民進黨，是否應要求蔡英文將海霸王土地、租金收入捐出來做公益或做社會住宅？

凌濤也指出，民進黨瞎扯、硬拗《民法》的財產精神。依據《民法》修正後1017條的財產精神，就是夫妻各自持有所有權，實際上運作的實例，若是婚前繼承及受贈的財產，屬於各自持有，以凱旋苑為例，侯友宜夫人婚前繼承這塊土地，興建過程用娘家的基金，所以屬於侯友宜夫人個人所有，雙方各自保有資產，如果民進黨仍持續硬拗，就是違反違《民法》的財產與男女各自平等的精神。

凌濤強調，凱旋苑是合法住宅，還不是侯友宜自己的，而是侯友宜太太家族繼承的資產，反觀賴清德違建宅是自己資產，後來過繼給兒子，這種雙標，如果民進黨過得去，台灣就沒有法治可言。他嚴正呼籲民進黨不要沾沾自喜，以為已經船過水無痕，全民都在看，如果萬里違建宅闖關成功，將是台灣法治非常大的災難。

