柯文哲稱「邦交國歸零沒關係」　趙怡翔轟：外交災難！打臉吳欣盈

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲昨日接受Podcast「軍事相對論」專訪時表示，邦交國是迷思，他不在意邦交國數量，比較注重實質，若邦交國歸零也沒關係。對此，賴清德競選總部發言人趙怡翔28日痛批，柯文哲幾句話意外打臉自己的副總統候選人與發言人，也暴露他對台灣的對外關係不清楚也不瞭解，不僅無法帶領台灣走向國際，更有可能帶來難以收拾的外交災難。

柯文哲昨日接受Podcast「軍事相對論」節目專訪時，被問到若當選總統，如何鞏固邦交國？柯文哲回應，邦交國是迷思，他不在意邦交國數量，比較注重實質，畢竟台灣跟日本、美國也沒有邦交，但是關係不錯。主持人追問，若邦交國歸零，是否也沒關係？柯文哲則坦言，「對啊，我的態度是這樣」，他認為實質關係比重要，且中國大陸在國際上打壓，就是因為兩岸關係不好，「一切自然就好」。

趙怡翔今日在臉書發文表示，前幾天民眾黨副總統候選人吳欣盈才嘲諷「斷交部」，現在柯文哲說邦交國歸零也沒關係，柯文哲談上外交通常就會失言不斷，從破銅爛鐵事件、殖民越久越進步、猶太人大屠殺是最大宣傳，到與美國學者隔空吵架，這些「柯式外交」實例持續堆疊，已成為國際認證的笑話。

趙怡翔指出，先不論柯文哲如何打臉才嘲諷完外交部的吳欣盈，或是上週末還在酸近年斷交事件的民眾黨發言人林子宇，簡單幾句話就彰顯柯選上總統將帶來的外交危機，以及對外交事務的陌生。

趙怡翔質疑，柯文哲有沒有想過，如果沒有邦交國未來總統該如何出訪？沒有邦交國，國際組織少了力挺台灣的聲音，是台灣人民所樂見的嗎？而對台灣外交承認又會帶來什麼影響？

趙怡翔透露，台灣邦交國雖然數量不多，但都是國際資產，從支持台灣國際參與、總統訪問及國際能見度，直到建立深厚的教育、文化等連接，每個邦交國關係都值得珍惜與維護。即便對岸過往70年來不斷在邦交關係上的角逐與競爭，但依然維持真誠互助的原則推展邦誼，秉持著任何已開發國家所具備的國際責任與義務提出援助項目，建立互利互惠的合作夥伴關係。

趙怡翔開轟，柯文哲幾句話，意外打臉自己的副總統候選人與發言人，也暴露他對台灣的對外關係不清楚也不瞭解，不僅無法帶領台灣走向國際，更有可能帶來難以收拾的外交災難。