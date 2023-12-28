指卓榮泰疑幫綠候選人向公股行庫喬貸款　王鴻薇秀音檔：將提告

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（28日）開記者會，秀合庫子公司合庫投信前董座林柏裕的錄音檔，顯示民進黨總統候選人賴清德競總全國總督導卓榮泰，多次針對中山、北松山選區，聯繫公股銀行幫忙，包括立委補選時的候選人吳怡農，而原2024立委參選人林飛帆更直接承認合庫已經撥款貸款。王鴻薇說，難道卓榮泰把公股行庫當民進黨候選人提款機？她會請律師向地檢署提告。

▲王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

王鴻薇曾在25日開記者會，指卓榮泰坐鎮公股銀行群組「信賴金融」，支持民進黨相關選舉活動，名單中包含合庫金、一銀、彰銀、兆豐金等。會中也揭發林柏裕的錄音資料，內容是林承認自己協助賴清德選舉，成立社團群組、直播等網軍行徑，還試圖吸收大學學生，組織學生群組到學校帶風向。

王鴻薇今（28日）偕同國民黨新北市議員林國春、律師柯晨晧舉辦「信賴金融喬貸款?！再曝卓榮泰找公股銀行幫候選人『喬貸款』籲檢調徹查！」記者會，秀卓榮泰坐鎮公股銀行群組「信賴金融」相關事證、原始錄音手機，舉證林柏裕在錄音檔中，承認卓榮泰今年曾找人幫林飛帆喬貸款，且錄音檔中表示「錢已經付出去了」。

王鴻薇說，上次她開記者會，質疑卓榮泰有無透過公股行庫，作為政治提款機或做募款、貸款，卓則回覆絕無貸款，所以她今天公布證據，到底卓有無透過公股行庫來幫民進黨候選人喬貸款。接著，王鴻薇在記者會上播放林柏裕的錄音檔。

根據林柏裕的錄音檔內容，王鴻薇說，卓榮泰確實有找林柏裕喬貸款，包括吳怡農、林飛帆，而林也提到之前有幫兩位台北市議員（指陸委會副主委梁文傑與僑委會副委員長阮昭雄）。王再說，這音檔證實卓榮泰透過公銀行庫來為特定候選人募款、喬貸款，另音檔裡林柏裕對於如何處理灰色地帶也講得很露骨；如此，卓榮泰還敢說自己沒跟公股行庫高層，幫特定候選人喬貸款嗎？

林國春指出，自己身為刑事鑑定專業，初步聽過分析後，包括上次的錄音檔內容基本上皆使用相同裝置與軟體進行錄音，錄音狀態皆為「連續錄音」，其中聲紋也和林柏裕有符合，而且為了保全證據，吹哨者直接把他錄音的手機給他，如果檢調要檢視證據，也完全可以直接提供，由於此事涉及許多不法情事，已經做好萬全準備，他可以掛保證事證齊全。

另錄音檔裡提及「青平台」，林國春質疑，政治人物是否利用青平台來募款？是否違反《政治獻金法》？民進黨的基金會都是用來洗潛的嗎？這些候選人都不用經過監察院的申報，直接透過青平台拿到道錢，到底青平台裡面有多少錢？這個內政部要好好查。

▲柯晨晧（左起）、王鴻薇、林國春。（圖／記者屠惠剛攝）

王鴻薇表示，合庫投信董座是經由財政部派任，屬於授權公務員。林柏裕今受到卓榮泰請託，或其他候選人請託，幫對方喬貸款，已損及公股行庫、公股股權利益，怎麼可以一個政府派任的公股行庫董座，幫民進黨特定人喬貸款，難道卓榮泰把公股行庫當民進黨候選人提款機？這種事絕不能容忍，會請柯晨晧對地檢署提告。

柯晨晧指出，林柏裕曾任合庫投信董事長，根據財政部國庫署109年6月11日新聞稿，表明公股行庫在辦理授信業務上，需要配合達成「政策目標」公股行庫所屬子公司的董事長既然要配合政策目標，在任免上也要受財政部影響，符合最高法院103年刑事庭第10次決議上所稱的《貪污治罪條例》中的授權公務員。

柯晨晧說，林柏裕卻以公務員身分，涉嫌接受卓榮泰的指示，不經專業判斷指示為民進黨特定人物的選舉喬經費，還要求「要做灰色地帶的事」來回報，卓榮泰已與林柏裕有共同觸犯《貪污治罪條例》第6條第1項第4款圖利罪的高度可能。

▼王鴻薇質疑卓榮泰找林柏裕幫林飛帆、吳怡農喬貸款。（圖／王鴻薇辦公室提供）