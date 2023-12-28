　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

指卓榮泰疑幫綠候選人向公股行庫喬貸款　王鴻薇秀音檔：將提告

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（28日）開記者會，秀合庫子公司合庫投信前董座林柏裕的錄音檔，顯示民進黨總統候選人賴清德競總全國總督導卓榮泰，多次針對中山、北松山選區，聯繫公股銀行幫忙，包括立委補選時的候選人吳怡農，而原2024立委參選人林飛帆更直接承認合庫已經撥款貸款。王鴻薇說，難道卓榮泰把公股行庫當民進黨候選人提款機？她會請律師向地檢署提告。

▲王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

王鴻薇曾在25日開記者會，指卓榮泰坐鎮公股銀行群組「信賴金融」，支持民進黨相關選舉活動，名單中包含合庫金、一銀、彰銀、兆豐金等。會中也揭發林柏裕的錄音資料，內容是林承認自己協助賴清德選舉，成立社團群組、直播等網軍行徑，還試圖吸收大學學生，組織學生群組到學校帶風向。

王鴻薇今（28日）偕同國民黨新北市議員林國春、律師柯晨晧舉辦「信賴金融喬貸款?！再曝卓榮泰找公股銀行幫候選人『喬貸款』籲檢調徹查！」記者會，秀卓榮泰坐鎮公股銀行群組「信賴金融」相關事證、原始錄音手機，舉證林柏裕在錄音檔中，承認卓榮泰今年曾找人幫林飛帆喬貸款，且錄音檔中表示「錢已經付出去了」。

王鴻薇說，上次她開記者會，質疑卓榮泰有無透過公股行庫，作為政治提款機或做募款、貸款，卓則回覆絕無貸款，所以她今天公布證據，到底卓有無透過公股行庫來幫民進黨候選人喬貸款。接著，王鴻薇在記者會上播放林柏裕的錄音檔。

根據林柏裕的錄音檔內容，王鴻薇說，卓榮泰確實有找林柏裕喬貸款，包括吳怡農、林飛帆，而林也提到之前有幫兩位台北市議員（指陸委會副主委梁文傑與僑委會副委員長阮昭雄）。王再說，這音檔證實卓榮泰透過公銀行庫來為特定候選人募款、喬貸款，另音檔裡林柏裕對於如何處理灰色地帶也講得很露骨；如此，卓榮泰還敢說自己沒跟公股行庫高層，幫特定候選人喬貸款嗎？

林國春指出，自己身為刑事鑑定專業，初步聽過分析後，包括上次的錄音檔內容基本上皆使用相同裝置與軟體進行錄音，錄音狀態皆為「連續錄音」，其中聲紋也和林柏裕有符合，而且為了保全證據，吹哨者直接把他錄音的手機給他，如果檢調要檢視證據，也完全可以直接提供，由於此事涉及許多不法情事，已經做好萬全準備，他可以掛保證事證齊全。

另錄音檔裡提及「青平台」，林國春質疑，政治人物是否利用青平台來募款？是否違反《政治獻金法》？民進黨的基金會都是用來洗潛的嗎？這些候選人都不用經過監察院的申報，直接透過青平台拿到道錢，到底青平台裡面有多少錢？這個內政部要好好查。

▲立委王鴻薇召開「卓榮泰找公股銀行幫候選人喬貸款 籲檢調徹查」記者會 林國春。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯晨晧（左起）、王鴻薇、林國春。（圖／記者屠惠剛攝）

王鴻薇表示，合庫投信董座是經由財政部派任，屬於授權公務員。林柏裕今受到卓榮泰請託，或其他候選人請託，幫對方喬貸款，已損及公股行庫、公股股權利益，怎麼可以一個政府派任的公股行庫董座，幫民進黨特定人喬貸款，難道卓榮泰把公股行庫當民進黨候選人提款機？這種事絕不能容忍，會請柯晨晧對地檢署提告。

柯晨晧指出，林柏裕曾任合庫投信董事長，根據財政部國庫署109年6月11日新聞稿，表明公股行庫在辦理授信業務上，需要配合達成「政策目標」公股行庫所屬子公司的董事長既然要配合政策目標，在任免上也要受財政部影響，符合最高法院103年刑事庭第10次決議上所稱的《貪污治罪條例》中的授權公務員。

柯晨晧說，林柏裕卻以公務員身分，涉嫌接受卓榮泰的指示，不經專業判斷指示為民進黨特定人物的選舉喬經費，還要求「要做灰色地帶的事」來回報，卓榮泰已與林柏裕有共同觸犯《貪污治罪條例》第6條第1項第4款圖利罪的高度可能。

▼王鴻薇質疑卓榮泰找林柏裕幫林飛帆、吳怡農喬貸款。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▼王鴻薇質疑卓榮泰找林柏裕幫林飛帆、吳怡農喬貸款。（圖／王鴻薇辦公室提供）

ET快訊
LIVE／肉搜國三生加害者！法院命Dcard、PTT下架　勇
獨／國三生遭殺！家長送花給學校　曝：我孩子也差點被打瞎
50嵐又要漲！　驚見公告「調漲5～10元」
快訊／勇消救4人殉職「疑非法移工」！　獲救當下全逃了
國三生加害者遭Dcard、PTT肉搜！　新北地院警告：即刻下
「乾哥」割喉國三生1行為細思極恐！　一票冷顫：不像10幾歲
搶救勇消畫面曝！　同仁急吼救護車搶命
29歲勇消救4人殉職！　生前燦笑畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／黃國昌赴監院檢舉賴清德萬里老宅　被扔「太陽花」罵背棄理念

駁王鴻薇指控「傷害年輕人」　卓榮泰：林飛帆從未申請貸款

工讀生街邊發糖果遭咆哮恐嚇　她揭黃捷「假面甜心真面目」

王鴻薇疑卓榮泰幫喬貸款助選　林飛帆喊提告轟：選舉選到瘋狂！

快訊／賴清德競總揭「侯友宜計畫性購地」　買在新莊精華地段

國三生校園割頸案　選區立委協調代墊50萬醫藥費：提供後續法律服務

凱旋苑做青年住宅　國民黨問賴清德：護航違建萬里宅拗的過去？

美麗島民調／賴蕭配支持度回穩40％　與侯康配拉開11.1個百分點

柯文哲稱「邦交國歸零沒關係」　趙怡翔轟：外交災難！打臉吳欣盈

ET民調／中二立委藍綠膠著僅差3.3%　43.2%肯定林靜儀20個月拼9億建設

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

快訊／黃國昌赴監院檢舉賴清德萬里老宅　被扔「太陽花」罵背棄理念

駁王鴻薇指控「傷害年輕人」　卓榮泰：林飛帆從未申請貸款

工讀生街邊發糖果遭咆哮恐嚇　她揭黃捷「假面甜心真面目」

王鴻薇疑卓榮泰幫喬貸款助選　林飛帆喊提告轟：選舉選到瘋狂！

快訊／賴清德競總揭「侯友宜計畫性購地」　買在新莊精華地段

國三生校園割頸案　選區立委協調代墊50萬醫藥費：提供後續法律服務

凱旋苑做青年住宅　國民黨問賴清德：護航違建萬里宅拗的過去？

美麗島民調／賴蕭配支持度回穩40％　與侯康配拉開11.1個百分點

柯文哲稱「邦交國歸零沒關係」　趙怡翔轟：外交災難！打臉吳欣盈

ET民調／中二立委藍綠膠著僅差3.3%　43.2%肯定林靜儀20個月拼9億建設

小王頻約人妻「摩鐵純聊天」　尪忍綠光蒐證獲賠30萬

天氣冷颼颼！東森購物網「保暖」業績成長2倍　全站狂歡迎新年

變美不是錯！盤點2023年最受歡迎療程　整形、拉提、體雕全上榜

「台灣白鍾元」廚佛FRED體驗大邱當地餐廳　條條巷弄通美食的大邱美味探險紀錄

台北大湖公園落羽松、搭捷運就能到！親子野餐遛小孩一日遊推薦

改寫牙周病患命運！醫：顯微牙周手術精準治療創造醫病雙贏

小黃運將「大小便不順」載客狂放屁　竟是肚子罕見長13cm肉瘤　

11年來首見救濟！她打流感疫苗後視力模糊　罹罕見視神經炎「獲4萬」

不捨國三生遭刺死！家長校門口擺花致意　憶：兒被拖山上險打瞎

《D社》爆李善均「生前最後陳述」！韓警2疑點　女室長扯謊私吞750萬

政治熱門新聞

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

國三生遭刺殺！立委3點喊話中央地方檢討

連戰發公開信籲投侯康！　喊話「政黨輪替」：集中選票支持可當選的人

94歲老礦工談賴清德老家　許淑華曝：很多世居老人家煩惱未來沒房住

趙少康：當選後一定辦「三大案」　馬上解密

高志明親接待趙少康　黃揚明揭內幕

凱旋苑將改社宅　郭正亮：可考慮賣掉

校園割喉案！綠斥侯友宜「沒譴責暴力」　侯辦：事發當日就已探望

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

選戰觀察／翻轉南部就差一口氣？　侯友宜的「勢」得輾壓柯文哲

小琉球海域尋獲紅色充氣式救生衣　海軍：初判為海虎潛艦裝備

賴清德老家爭議引「金孫效應」？　黃揚明：對同溫層已無傷害

「徐巧芯選擇當超級大喇叭！」　韓國瑜嘆：民進黨最想消滅她

台灣女力分享　她曝「三聲道」讓蕭美琴一頭烏黑拼出了白髮

更多熱門

相關新聞

結束27年教學生涯！　柯志恩申請提前退休：將走上人生另一座舞台

結束27年教學生涯！　柯志恩申請提前退休：將走上人生另一座舞台

2024年選戰進入倒數階段，被列為國民黨不分區第二名的前立委柯志恩27日晚間在臉書發文宣布，身兼淡江教育心理與諮商研究所教授的她，將在2023年的最後一星期走下講台，以正職教授身分站在講台上申請提前退休，27年的教學生涯正式畫下句點；未來，她將走上人生另一座舞台，但無論頭銜怎麼改變，「柯老師」這個稱號，永遠是她的最愛。

侯友宜「如何接觸新選票」？　郭正亮建議：砸錢下廣告

侯友宜「如何接觸新選票」？　郭正亮建議：砸錢下廣告

國三生遭割頸亡　賴清德競總哀悼

國三生遭割頸亡　賴清德競總哀悼

國三生割喉案震驚社會　周玉蔻喊話賴清德：校安要再給具體政見

國三生割喉案震驚社會　周玉蔻喊話賴清德：校安要再給具體政見

低價遊安徽7天　同鄉會2人涉《反滲透法》遭聲押

低價遊安徽7天　同鄉會2人涉《反滲透法》遭聲押

關鍵字：

王鴻薇林國春卓榮泰合庫林飛帆吳怡農2024賴清德2024總統2024立委

讀者迴響

熱門新聞

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

李善均涉染毒案扛百億違約金！遺書絕望向妻子公司道歉

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

店外視角曝！留學生暴打刺青哥反擊拳0.5秒KO

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

國三男遺體到校了　家屬赴案發教室招魂

國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」

許光漢、柳俊烈、李星民趕赴李善均靈堂弔唁

3年前神預言李善均「10月要小心」　巫女辭世全網發毛

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面