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美麗島民調／賴蕭配支持度回穩40％　與侯康配拉開11.1個百分點

▲▼柯文哲、賴清德、侯友宜。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲、賴清德、侯友宜。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

《美麗島電子報》28日公布第99波大選追蹤民調，結果顯示，民進黨「賴蕭配」再度突破支持度天花板站上40％，國民黨「侯康配」則略微下滑至28.9％，民眾黨「柯盈配」成長1個百分點到17.6％暫居第三。值得注意的是，賴蕭配與侯康配的差距持續拉大至11.1個百分點，為近期民調差距最大的一次。

▲▼《美麗島電子報》2024大選第99波追蹤民調。（圖／《美麗島電子報》提供）

▲《美麗島電子報》2024大選第99波追蹤民調，點圖放大。（圖／《美麗島電子報》提供）

根據民調結果顯示，與上一波數據相比，賴蕭配成長1.3個百分點，突破民調天花板來到40％；侯康配則略微下滑0.8個百分點至28.9％，但與第一名的賴蕭配差距拉大到11.1個百分點；柯盈配略幅上漲1個百分點至17.6％。

進一步交叉分析，以地區來看，賴蕭配在全國各縣市皆領先，除了在基宜花東澎金馬地區，輸給侯康配的40.1％；在年齡方面，賴蕭配在各年齡族群也皆具領先優勢，除在50至59歲族群，與侯康配僅差0.1個百分點；在政黨傾向方面，賴蕭配在中立選民中也以28.8％領先侯康配20.2％、柯盈配12.7％。

針對明年總統是否應該換人做，35.1％支持民進黨繼續做，希望換國民黨做26.4％，換成民眾黨做14.4％；而若明年總統大選為了政黨輪替，應投給在野民調最高者，39％認同，45.9％不認同。

▲▼《美麗島電子報》2024大選第99波追蹤民調。（圖／《美麗島電子報》提供）

▲《美麗島電子報》2024大選第99波追蹤民調。（圖／《美麗島電子報》提供）

▲▼《美麗島電子報》2024大選第99波追蹤民調。（圖／《美麗島電子報》提供）

▲《美麗島電子報》2024大選第99波追蹤民調。（圖／《美麗島電子報》提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2023年12月25至27日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）；抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。 經費來源為美麗島電子報。

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