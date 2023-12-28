侯友宜「如何接觸新選票」？　郭正亮建議：砸錢下廣告

▲侯友宜、趙少康。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統候選人賴清德近日雖深陷萬里老家違建爭議，但多份民調中仍領先國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲。對於賴清德選情回溫，前立委郭正亮27日表示，侯友宜一定要去想「如何接觸新選票」，應透過廣告接觸新選民。他直言，「有時候不砸錢真的不行」，因為國民黨目前的廣告還是原來的基調為主，說民進黨執政傲慢、無能、貪污，但有這種想法的人本來就很討厭民進黨，應該要有新的思維。

郭正亮昨日在節目《大新聞大爆卦》中指出，國民黨最近凱道造勢人潮不少，但都沒有反應到民調上面，這可能會讓藍營感到沮喪，但陸軍造勢本來就不容易反應在民調上，因為陸軍造勢主要是自己人，一定要去想「如何接觸新選票」。

郭正亮提及，副手趙少康前陣子就有做到，他跑去各大學接觸年輕人，這是一招。但他認為，侯友宜一直沒有好好利用作為候選人的角色在發言，反觀柯文哲，雖然他資源比較少，但他就知道候選人發言是不可取代的，而且他一旦發言，所有媒體都必須跟進。

郭正亮說，他身邊有很多朋友是綠營支持者，只看《三立》、《民視》兩台，但他發現，很多大家都知道的事，他們卻都沒有人知道；因此，他提醒國民黨，「傳播力度有時候不砸錢真的不行」，至少要讓《三立》、《民視》出現廣告，像民進黨最近三天的廣告就全部都丟，砸了不少錢。

郭正亮強調，國民黨目前的廣告還是原來的基調為主，說民進黨執政傲慢、無能、貪污，但有這種想法的人本來就很討厭民進黨，所以要有新的思維，如果不透過這種方式，要接觸新選民真的不容易。