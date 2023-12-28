連3波冷空氣要來！跨年夜、元旦最冷「北東有雨」　探15度時間曝

記者李宜秦／台北報導

未來一周連續三波東北季風影響，時間分別是今明兩日、周日到下周一、下周三以後，其中在跨年夜、元旦這兩天最涼冷，元旦北部低溫約15度，且北部、東部降雨機率較高，另因迎風面雲量較多，北東欣賞曙光的機率也會較低。

▲未來一周有三波東北季風影響。（圖／記者李毓康攝）

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中央氣象署預報員劉沛滕表示，今日東北季風及南方雲系影響，全台都有降雨，尤其中南部山區累積雨量較多，入夜以後水氣減少，不過迎風面北部、東部仍有局部降雨。

明日雨區以迎風面的北部、東部為主，明晚到後天全台降雨都會趨緩，周六東北季風減弱，剩下東部局部降雨，北部零星降雨，整體天氣穩定。周日、下周一也就是跨年夜及元旦又受到東北季風影響，降雨範圍以北部、東部為主，基隆北海岸、東部有局部雨，大台北也有零星雨。

下周二東北季風減弱，天氣回穩，剩下東部有零星雨。周三東北季風再度增強，北部、東部又會有局部短暫降雨。未來一周三波東北季風影響，影響期間為今明兩日、周日到下周一、下周三以後。

今日受到降雨影響，各地高溫較低，明日仍受東北季風影響，北部、東部約20度上下，中南部轉乾，高溫略升。周六東北季風減弱，溫度回升。周日東北季風增強，北部明顯降溫，下周一元旦北部低溫約15度，中南部也略降溫。下周二溫度小幅回升，下周三又一波東北季風影響再降溫。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）