▲▼花蓮跨年演唱會於商圈消費滿300元即可抽大獎。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2023-2024花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」，將於12月31日晚上7點在花蓮市東大門廣場重磅登場！今年有韓流天王畢書盡、情歌王子品冠，人氣樂團理想混蛋、周予天、文慧如、聲林之王柏霖等多組歌手在花蓮東大門廣場火熱演出，陪現場民眾一起倒數計時迎新年外，花蓮縣政府更特別舉辦「商圈消費抽好禮」活動，讓來花蓮跨年的民眾不只可以看表演，還能抽大獎、做公益！



縣長徐榛蔚表示，本次「商圈消費抽好禮」活動讓民眾在體驗花蓮跨年晚會魅力的同時，更有機會將多達50項以上的獎品帶回家！本次與花蓮縣觀光協會、花蓮縣花蓮市形象商圈發展協會及縣內各店家合作，凡12月30日至31日兩天在花蓮縣內合法店家消費，持單筆消費滿300元以上的發票或是蓋有統一編號店章的收據，於演唱會期間可至「花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會大會服務台兌換摸彩券(兌換時間為12月31日晚間6點至凌晨零時零分），每1張發票或是蓋有統一編號店章的收據可兌換1張摸彩券（金額不累加），活動所募得之發票更將全數捐出作公益，讓民眾發揮愛心不落人後。





本次獎品內容豐富，包含iPad平板、任天堂Switch、Dyson吹風機、奇美50型G系列4K顯示器、飛利浦氣炸鍋、Panasonic吸拖吸塵器、電動腳踏車、Garmin手錶等，獎項多達50個以上。得獎者將於113年1月2日以網路直播方式抽出，並公告於FB花蓮觀光粉絲團。

活動所募得發票也將全數捐給花蓮縣內弱勢團體，促進消費更提倡地方社會公益。

活動相關資訊請上花蓮觀光資訊網-最新消息（https://tour-hualien.hl.gov.tw/News_Content.aspx?n=96&sms=12291&s=8451）或花蓮觀光粉絲團 （http://tour-hualien.hl.gov.tw/）查詢。