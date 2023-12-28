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「4生肖」2024事業運大爆發！「升官加薪」將成職場贏家

（示意圖／pixabay）

▲4生肖被點名2024在事業、工作上的運勢超旺。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

2023年即將過去了，是不是覺得自己在工作上，好像很多想要達成的目標都未達成，想要實現的夢想皆未實現？在新的2024年裡，你的事業會有令人驚喜的大翻身嗎？星座命理網站《科技紫微網》即分析指出2024年的生肖事業運勢，更點名4個生肖在2024年的事業運勢會十分旺盛，這4個生肖分別是雞、猴、豬、蛇。

第四名：生肖雞

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屬雞的人2024年的事業行運雖不是上佳，但亦不乏有亮點，值得你為之努力。只要能不畏辛苦，努力提升日常工作效率，並主動承擔職責，便可獲得更多表現機會，受到上級賞識。此年利於到外地出差，或開拓異地市場，多有收穫。但不利於轉職、跳槽，須得當心遭遇別人畫大餅給你，實際狀況卻不符的陷阱。

第三名：生肖猴

官祿運道佳，肖猴者事業發展吉多於凶，呈現節節攀升之相。在熟悉的領域會有較大突破，升職加薪機率也變高了。但前路也有不少困阻，不宜輕舉妄動，應預先籌謀規劃；且須低調行動，勿惹他人眼紅，如此便可規避小人，安然推進事務發展。此年肖猴者亦有機會得到上級青睞並委以重任，不過切不可忙於事業而輕忽了休息。

第二名：生肖豬

官祿運佳，肖豬者事業發展進步大。此年工作有單打獨鬥之相，雖然會承受較大壓力，但能夠憑藉良好的技能和態度，攻克困難，逆勢而上，加重自己在上級心中的分量，升職加薪有希望。只是，在塵埃尚未落定之前，還需低調，避免小人眼紅搗亂。此年亦有不錯的跳槽運，有機會換到更大的平臺去施展抱負，農曆四月、八月運勢走高，宜趁機安排相關事宜。

第一名：生肖蛇

官祿運紅火的一年，肖蛇者事業發展運勢順利，有望在龍年實現事業目標。此年工作開局良好，可得上級青睞並獲予實質性的指點。若能積極利用身邊的人脈資源，或是擴展工作上的朋友圈，遇有升職加薪機緣時，可大顯身手，順利把握住機會。此年跳槽運不錯，有望進入更適合自己的大平台，事業發展氣象煥然一新。

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