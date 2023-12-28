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大媽硬搶「別人推車內商品」　嗆：你別那麼貪心，我孫子愛喝！

購物到一半，被大媽搶購物車內的商品，甚至遭嗆「別貪心，我孫子愛喝。」（圖／取自記者新聞網YouTube）

▲超扯大媽直接拿走原PO購物車內的飲料，要他去別家買。（圖／取自記者新聞網YouTube）

圖文／CTWANT

近日有民眾在網上分享一則影片，表示在購物時，一位大媽因認為是自己的緣故，導致此款商品售罄，竟直接搶走網友推車裡的商品，網友上前與其爭論，竟遭反嗆：「年輕人不要那麼貪心，一次買這麼多，我孫子愛喝這款飲料。」不少網友認為大媽此舉倚老賣老，至貼文底下留言：「超級扯！」

根據民眾在臉書公開社團發布的影片中顯示，男子為準備聖誕節派對至連鎖超市購買商品，未料逛到一半時，出現一位大媽，伸手搶走男子購物車裡已選購好的飲料，並表示：「年輕人不要那麼貪心，要敬老尊賢。」男子覺得莫名其妙，上前與其理論：「這是我要買的東西，如果妳有需要可以去跟櫃檯反應。」大媽見倚老賣老無效，竟出手拍打男子鏡頭，甚至出言反嗆：「我孫子愛喝這款飲料，你自己去別家商店買。」

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爭執無果後，大媽堅持拿走該物品，還反問男子：「又沒人看到我從你的推車裡拿東西，有證據嗎？」一系列舉動令當事者傻眼，不願與其再爭論，妥協將物品讓給大媽，並無奈發文提醒大眾：「請遠離大媽！」

不少網友看到此影片後，至貼文留言「你實在太有耐心，要是我早就直接搶回來了，哪有那麼多時間聽她胡扯」、「應該打110，最好讓她家人子孫都知道，這種老番婆不給教訓學不了乖」，也有網友搞笑回應「什麼飲料這麼厲害？我也要喝」、「到底是誰家的超級阿嬤？」

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