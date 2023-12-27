快訊／教育部宣布立即檢討校園輔導機制　提升現場執行人力經費

▲新北國中生遭割頸案，教育部表示，會立即檢討現行中介教育後的輔導評估機制。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

新北市國三男學生在校內遭同校學生以彈簧刀割頸、刺胸，經過2天搶救，昨晚宣告不治，校園安全引發討論。教育部今（27日）表示，對此事件「沉重痛心及遺憾」，除協助新北市政府依相關規定啟動必要處理機制，加強學生三級輔導措施，也會立即檢討現行中介教育後的輔導評估機制，強化校園高關懷對象的輔導措施與管教作為，提升現場執行人力經費等措施，落實保護校園學生安全機制。

新北市一名國三男學生昨天為了替「乾妹」出頭，持彈簧刀割喉另一名男學生，該名男學生昨晚宣告不治。事發後引發教育團體不滿，國教盟呼籲主管機關應切實檢討目前曝險少年輔導多頭馬車、無法發揮輔導功效的問題，落實對曝險少年輔導，保障校園安全。全教總則批評教育部說風涼話，與學校嚴重脫節，未能掌握學校與教師在輔導管教學生時面臨的困境。

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針對新北市發生校園安全重大事件，教育部表示「沉重痛心及遺憾」。教育部指出，各界針對本起事件提出建議及呼籲，教育部非常重視，會立即檢討現行中介教育後的輔導評估機制、強化校園高關懷對象的輔導措施與管教作為，提升現場執行人力經費等。

此外，教育部表示，現行「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」中，針對搜查、校園安全檢查的限制等規定，教育部會搜集學校執行狀況與問題後，儘速與各縣市政府教育局處及法務部等相關部會來檢討研商，落實保護校園學生安全機制。

教育部強調，會持續與新北市政府教育局保持聯繫，並協助新北市政府依相關規定啟動必要處理機制，加強學生之三級輔導措施，及主動提供輔導資源，以穩定校園氛圍。