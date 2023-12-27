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國三生命喪校園！教團：教育部要負全責「保護管束學生從嚴管理」

▲教育部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲全教產指教育部要為國三生割頸案負最大責任。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市國三男學生在校內遭同校學生以彈簧刀割頸、刺胸，經過2天搶救，昨晚宣告不治，校園安全引發討論。全國教育產業總工會理事長林碩杰，基層老師普遍認為，「此類校園安全事件，教育部要負全責」，因為現行教師輔導管教辦法，對於學生攜帶危險物品到校，根本窒礙難行，而且一不小心就可能反被家長投訴。

林碩杰表示，目前教育現場的教師形同被廢武功，不能糾正學生，因為口氣不好會被投訴；不能處罰，因為連罰站都是體罰；對於「有問題」的學生，老師若給予額外指正，也可能被扭曲為霸凌，最後可能變成不敢管。

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林碩杰指出，教育部在去年2月修正「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，雖然明訂有相當理由及證據足以認為特定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品，可以搜查學生身體及私人物品，但學校進行搜查應有學生家長會代表、學生代表等在場，而且還要全程錄影。

林碩杰說，依據教育部的規定，所謂「有相當理由及證據足以認為特定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品」、「合理懷疑」、「二位以上之學生家長會代表」等規定，基層教師反映，若非難以執行、就是容易被扭曲為霸凌。

林碩杰表示，針對受保護管束的學生需要特別管理，教育部應明確化相關處理辦法及規定，且應該比一般學生嚴格，保護校內其他學生。教育部及地方教育局若只會事後派心理師及社工師駐校輔導，而不設法改變現狀，繼續讓學生持違禁品入校甚至犯案，校園恐無寧日。

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