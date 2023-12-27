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重油污染黑北海岸　新北公私協力應變除污

▲重油污染黑北海岸 新北公私協力應變除污。（圖／新北市環保局提供）

▲12月5日應變團隊於瑞芳鼻頭角清理附著油污之廢棄物。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

新北市政府環保局自4日起陸續接獲民眾通報，位於北海岸的貢寮區香蘭、馬崗潮間帶及海蝕平台、瑞芳區鼻頭角公園、金山區中角灣沿海等地遭受重油污染，第一時間已派遣應變隊前往處理，亦提供清理資材給漁業處海洋復育中心、在地民眾及自願志工協助清理，15日已大致清理完畢，並持續嚴密監控中。

環保局指出，4日至今已清運超過1415公斤吸附油污的清理資材及廢棄物，但受洋流影響陸續仍有零星油污出現，26日亦獲報香蘭地區的海蝕平台上仍有油污情形，環保局已連續兩日再派遣應變隊前往清理。經海保署模擬洋流發現該油污從台灣東部流往東北部，專家研判近期北海岸所發現的油污為本月3日台東綠島海邊受不明重油污染之衍生事件，目前除新北外、台東、宜蘭、基隆潮境沿岸亦受到影響。

▲重油污染黑北海岸 新北公私協力應變除污。（圖／新北市環保局提供）

▲12月5日應變團隊清理礁岩上油污。

環保局表示，接獲通報的第一時間已啟動應變機制，與在地漁會、馬崗安檢所、鼻頭安檢所、海巡署岸巡隊等相關單位密切合作，調度應變資材包括吸油棉片、吸油棉索、棉布手套、鞋套等至污染地區，並派遣應變人員進行污染清除作業。另外環保局所屬水環境巡守隊、淨海合作社店家及臺灣湛藍海洋聯盟亦組成志工隊，與海巡署岸巡隊共同投入污染清除作業，同步採取措施防止油污擴散，以降低對海洋環境的危害。

環保局說明，本案至今共動員應變隊58人、岸巡隊32人及清潔隊員、漁會漁民及志工隊等超過上百名人力協助，已清運約1415公斤吸附油污的清理資材及廢棄物。26日上午9時許再度獲報香蘭地區海蝕平台上仍有油污情形，已連續兩日再派員前往清理，現場也有熱心民眾特地前來協助。

▲重油污染黑北海岸 新北公私協力應變除污。（圖／新北市環保局提供）

▲12月12日新北環保局應變隊於金山中角灣進行油污清理。

環保局表示，若民眾有意加入協助清理行列，考量人身安全，建議以貢寮區香蘭地區為主；清理資材如吸油棉可至「不一樣的石花凍」店家領用，盛裝油污垃圾的環境維護袋可至「卯澳小吃」或貢寮區清潔隊（周一至周五上午8時至下午5時；電話：02-2494-2221；地址：貢寮區長泰路20之2號)登記領用，提醒民眾，事前請務必先與店家及清潔隊聯繫約定領取時間，以免撲空。

環保局呼籲，由於該油污仍可能受洋流影響而漂至本市沿海周邊，民眾若第一時間發現岸際有油污情形，請撥打「1999」市政服務專線通報，或向所在地清潔隊、各區漁會、漁業處或向本局反映，將立即派專業應變隊前往處理，另外也非常感謝所有投入清理工作的志工及合作夥伴，共同守護我們珍愛的海洋環境。

▲重油污染黑北海岸 新北公私協力應變除污。（圖／新北市環保局提供）

▲12月15日貢寮香蘭海巡弟兄加入清理。

▲重油污染黑北海岸 新北公私協力應變除污。（圖／新北市環保局提供）

▲12月27日應變團隊執行除污。

▲重油污染黑北海岸 新北公私協力應變除污。（圖／新北市環保局提供）

▲12月27日民眾協助清理。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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