凱旋苑合法依規將改為社宅　趙少康批：賴清德違建是不是要道歉？

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統候選人侯友宜家族在文化大學旁的「凱旋苑」成近期綠營猛攻議題，侯友宜太太任美鈴27日透過侯辦發出聲明表示，等2026年和管理公司租約到期後，就會透過例如崔媽媽包租代管方式，將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。國民黨副總統候選人趙少康除了感佩侯太太的大器外，更質疑民進黨總統候選人賴清德的萬里老家違建，是不是該給社會交代？

趙少康指出，每逢選舉，「凱旋苑」就成為綠營攻擊目標，即使侯友宜已經說明，凱旋苑是太太從岳父繼承而來，希望讓嫁給刑警的女兒與孫兒有個依靠，這棟房產，自始至終都不屬於侯友宜，還是不斷遭到抹黑。他要感佩侯太太的大義，願意慷慨將凱旋苑改為社會住宅或青年宅，對照賴清德處理「賴皮寮」違建的硬拗、落淚、拖延，「侯太太的委屈，大家都看在眼裡。」

趙少康也提到，身為除暴安良的刑警，侯友宜從年輕就出生入死，凱旋苑背後代表的是父母希望護佑女兒安身立命的愛與牽掛，只因為賴清德要轉移自己的違建爭議，就讓凱旋苑以及侯友宜夫婦成為攻擊目標。他感嘆，侯太太身為警眷，日夜擔驚受怕的憂慮讓他們感同身受，面對政敵無止境的抹黑、扣帽子更令人不捨，如今侯太太宣示待租約到期就要將凱旋苑改為青年房舍或社會住宅，展現大器。

因此，趙少康表示，他要反問賴清德，凱旋苑合法興建、依法申報財產，也每年依規定繳稅，最後願意提供弱勢租屋優惠，並改為社宅、青年宅，而「賴皮寮」到現在，連究竟有沒有繳稅都交代不清，還派國安隨扈違規駐守甚至幫忙打掃，把公僕當成家奴，要不要給社會一個交代？

趙少康最後再喊話，侯太太把她的合法宿舍改為社會住宅了，「賴清德要不要為你的違建賴皮寮做了錯誤示範，向社會大眾道歉？讓礦區居民擔心憂慮，賴清德要不要向鄉親請罪？」