賴清德老家地址不一樣？再控民進黨說謊　蘇煥智：不只我有這個印象

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

前台南縣長蘇煥智日前表示，民進黨總統候選人賴清德母親過世時，自己有去上香，但地點並非如今爆出違建爭議的萬里中福路84號。蘇煥智27日再說，有人去翻出當年賴父礦坑事故的剪報，上面寫得清清楚楚的，賴清德老家的地址是「中福路31號之2」，且當時陪同他拈香的顏純左副縣長，也質疑當年去上香的老家好像不是那間。不過，賴競辦日前已出示原始戶口名簿，該區經過整編，31號之2才變成84號。

蘇煥智說，其實賴清德萬里違建的新聞出來時，他也以為是鄉下老房子是否涉及違建的問題，所以並沒有特別關心。直到民眾黨不分區立委候選人黃國昌以航照圖証實1995年到2002年這個中福84號土地上並無建物，而是2003年以後才新建的違章建築；他才注意到問題的嚴重性。也預期這個問題如果賴清德陣營不坦然面對，選舉可能產生變數。

蘇煥智指出，後來中福路84號二層樓建物的相關影片出來，他發現跟他2007年賴母過世時去賴的老家參拜時的環境完全不同。例如印象中老家並沒有直接面臨這麼寛的道路，而是有綠帶空地；而且老家旁邊也沒有整排的鄰居的房子。而且不只是他有這個印象，顏純左也打電話來說，「我記得我們當年去上香的老家好像不是那間啊？」

蘇煥智說，2007年賴母過世時，84號違建當時也已興建完成。其實根據黃國昌提供的資料，中福路84號的土地是2004年4月賴母向一位李姓人士購買。顯然可以證明84號並非賴父的原始工寮，而是賴清德發達後，賴家才跟別人購買來蓋房子的新的土地。

蘇煥智感嘆，看到曾經支持的民進黨及同志，為了選舉只想用謊言欺騙人民，實在無比痛心。台灣什麼時候變成一個不能說實話的社會，不但不能說實話，還要幫違法的人粉飾太平，這就是台灣價值嗎？

針對賴清德老家的位置，賴清德競總發言人郭雅慧日前出示賴家原始戶口名簿，指房子原本的地目是31號之2，但一整區經過整編，才變成中福路84號。