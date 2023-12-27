立委女特助受陸方資助「招待村里長爽玩」　觸《反滲透法》遭收押

▲嘉義林姓女子受大陸政治團體指示，招待嘉義村里長到大陸遊玩。（圖／資料照）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

國民黨某立委的林姓特助涉嫌廣邀嘉義村里長、有政治影響力的人士及其親友赴陸，全額招待食、宿、交通、門票，還有該市台辦處長級人員作陪，以免費招待賄賂團員在總統大選時，投票給特定候選人。嘉義地檢署傳喚林到案，訊後認為林涉嫌正副總統選罷法、反滲透法犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，聲請羈押、禁見，今上午法院裁定羈押禁見。

嘉義地檢署接獲情資，曾參選嘉義市議員落選的林女，涉嫌接受大陸地區所屬政治組織資助、指示，以兩岸參訪交流名義，招待他人赴陸免費旅遊，已涉違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法。

嘉義地檢署隨即由張建強檢察官偵辦，於昨（26）日，指揮嘉義縣警察局刑事警察大隊及法務部調查局嘉義市調查站，傳喚林、證人共12人到案。經張檢察官訊問後，認為林犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，聲請羈押、禁見。今日上午經法院訊問後，認有羈押之必要，裁定羈押禁見。

經查，林女涉嫌接受中國大陸浙江省某市台辦的資金資助，招攬嘉義縣地區村里長、有政治影響的地方特定人士及其親友等人，於今年年11月24日赴陸參加旅遊團，接受免費的食、宿、交通、門票招待，參與團員僅需支付機票及國內接送費用。

不僅如此，旅遊過程還由該市台辦處長級人員陪同，該處長級人員並向團員表示「支持○○○當選」、「才能促進兩岸交流」、「兩岸一家親」等言論，藉此方式賄賂參與旅遊團員，要求團員接受此等免費招待旅遊後，在總統、副總統選舉中投給指定候選人。

嘉義地檢署表示，總統副總統及立法委員選舉日已進入倒數17日，全體檢察官及同仁不懈怠，全力執行查察賄選等案件，阻絕境外勢力、假訊息、選舉賭盤等不法行為介入大選，以確保選舉之公平、公正，獲得人民的信賴。