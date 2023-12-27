直搗南部綠票倉衝選情　朱立倫讚侯妻有魄力、批賴清德害死台灣

▲國民黨中常會移師高雄。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／高雄報導

2024選戰倒數衝刺，國民黨中常會今（27）日移師高雄舉辦，國民黨主席朱立倫致詞時表示，特別來到高雄，一方面表達國民黨中央對於高雄的支持、對於高雄的重視，也對於在高雄最辛苦選區的八位立委候選人給全力支持；並批評民進黨總統候選人賴清德才是真正害死台灣的人，「台獨是真正害死台灣的人」。

今日高雄行動中常會，黨主席朱立倫、副主席夏立言、副秘書長江俊霆、組發會主委許宇甄、文傳會主委林寬裕、行管會主委邱大展、高雄市黨部主委黃昭順、多名高雄市立委候選人、議員與中常委等皆出席，朱立倫到現場後親自握了出席者的每一雙手，展現從高雄出發奮力一博，讓高雄大翻新、台灣換新衫的決心。

朱立倫指出，再過16天就是台灣最關鍵的時刻，並稱，在國民黨的內參民調中，「侯康配」跟對手的民調支持度差距在誤差範圍內，而誤差範圍內就是平手，因此在最緊繃的第九局，每一球都很重要，要拚盡最後一分鐘、最後一秒鐘。

話鋒一轉，朱立倫批，賴清德在電視政見會上污衊侯友宜、馬英九、趙少康、韓國瑜以及朱立倫。他表示，民進黨的人都知道朱立倫是有名的親美派，現在要選舉了，全部變成新中賣台派，簡單說，不主張台獨的就是親中賣台，不跟賴清德一樣是台獨萬歲者、務實台獨工作者，就是親中賣台。朱立倫說，「賴清德才是真正害死台灣的人，台獨是真正害死台灣的人」。

談到抹黑，朱立倫也不解，民進黨要如何抹黑侯友宜？他表示，侯友宜三十幾歲就是全國出名的掃黑英雄，四十多歲就擔任警政署署長，之後到新北市擔任副市長到市長。朱強調，民進黨若找到侯友宜貪汙或做什麼壞事，侯友宜馬上退選，但迄今民進黨都拿不出任何證據。

朱立倫指出，民進黨找不到侯友宜做壞事，就找他的太太跟他娘家，有關陽明山的房子，民進黨五年前就拿出來講，侯友宜與太太結婚時，岳父給的土地，岳母出錢蓋的，要照顧孫子的。五年前租給學校當宿舍，民進黨批評後，就信託給新光人壽管理、出租，他舉例，房子租給餐廳，餐廳要賣得貴或便宜是餐廳的事。朱強調，民進黨因為感到危險，所以開始抹黑。侯友宜太太也很有魄力，房子沒有租出去的，全部補助給弱勢學生，已經租出去的，兩年半合約到期後就做社會住宅。

朱立倫表示，這證明民進黨已經嚇到，沒辦法了，只能用奧步，用抹紅、抹黑的奧步，此外，就是侯友宜沒有東西可以被打了，打來打去就是五年前一再講的事情。他呼籲大家一定要堅定意志，民進黨會用所有步術，為了掩蓋過去八年的貪汙與弊案，很害怕侯友宜當選後成立特偵組會辦到底，所以他們所有的奧步出爐，希望大家一定要堅定意志，集中選票，全力支持侯友宜，最後我們一定會勝利成功。