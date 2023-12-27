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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟賴清德護老家違建睜眼說瞎話　黃光芹：已打破11年前「蘇嘉全標準」

▲▼2024總統大選第二場政見發表會26日在中國電視公司舉行，會後三黨候選人柯文哲、侯友宜及賴清德依次出場發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議延燒，資深媒體人黃光芹批評，4年前韓國瑜參選2020年總統大選，遭人揭露在雲林的農舍，同樣變胖又變高。當時的爆料者同樣用google map作為證據，怎麼到了賴清德這裡，用google map還不夠，連內政部測繪中心所製的套圖，再加上新北市工務局空照圖，都可以被推翻？再對比11年前民進黨副總統候選人蘇嘉全因農舍爭議選擇捐出止血，如今的賴清德已打破「蘇嘉全標準」。

黃光芹指出，韓國瑜參選總統，被人用google map抓取妻子李佳芬農舍改變的時間點，以致舆論大譁，民進黨也窮追猛打。怎麼到了賴清德這裡，用google map還不夠，連民進黨執政下的內政部測繪中心所製的套圖，再加上新北市工務局透過空照圖，護賴團隊都可以推翻，睜眼說瞎話？

黃光芹說，在進行圖資判讀時，係採用絕對值「座標」、而非採用可能造成誤差的比例尺進行比對，判讀出賴清德萬里老家，確實屬於1988年廢礦後、於2003年在舊工寮旁空地新建的建物。賴清德團隊都可以硬拗成房子自民國47年便已存在，從來沒有移過位置。

黃光芹批評，民進黨新北市議員卓冠廷更鬧了笑話，他的「屋頂掀飛」說，所以造成定位不準，他自己相信嗎？難不成屋頂無時無刻都不在，所以在不同時期拍攝的空照圖，也都失準？同樣地，同一批人又怎麼解釋，為何同樣是老工寮、同樣擁有悲情，為何隔壁的85號，卻一直存在？

黃光芹指出，儘管有再多的證據顯示賴清德所謂的礦工寮，實為2003年間新建的違建，但他與他的團隊，卻說謊的說謊、硬拗的硬拗，已打破11年前的「蘇嘉全標準」。難怪蘇嘉全妻子洪恒珠忍不住衝口而出，「我們是合法的，跟賴清德不一樣！」

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