　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

台灣高鐵讓上海妹感動　超人性化功能大讚：不愧是寶島

台灣高鐵讓上海妹感動　超人性化功能大讚：不愧是寶島

▲上海遊客來台遊玩大讚台灣高鐵。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／CTWANT

近日有大陸民眾到台灣遊玩，在搭乘台灣高鐵時拍攝下內部設施，並大讚當中的人性化功能與寬敞的座位，無障礙設施更是讓這名來自上海的民眾相當驚喜，讚賞「不愧是寶島」，人性化的功能滿滿。

一名上海女子來台旅遊，搭乘台灣高鐵時拍下高鐵內設施，座位寬敞讓她覺得可以放下一台嬰兒車，另外車廂中間走道也寬敞，可以到那邊走走並上廁所，另外廁所乾淨程度與無障礙廁所都被她讚賞。特別是無障礙設施，除了有無障礙廁所外，還有賣專門的無障礙座位，讓有需要的人可以更方便搭車，也讓她大讚「不愧是寶島，人性化滿分」。

不少大陸網友透過小紅書看了這名網友的影片，都紛紛留言表示「台灣大眾運輸真的很人性，特別是對殘障人士，每一位公車司機都會熱忱的下車來協助，直到把殘障乘客安排好才會開車，這是整個社會對人真正的尊重和接納，不帶任何的偏見和評價。」、「商務艙更大」、「中間空間是讓人講電話用的，因為常常大家坐著睡著」、「移動真的超方便」。

延伸閱讀
婚後一樣AA制⋯她要求「第2胎從母姓」　準婆婆怒了「憑啥」：女人本就要養家
不滿關門聲太吵…台北男逼父母下跪　關陽台嗆「殺了你們再輕生」回房爽睡
高中畢業就幫家裡還債　上流手足提「爆預算旅遊」替爸媽圓夢…想退出慘被嗆不孝

ET快訊
台灣高鐵讓上海妹感動　大讚超人性化功能
拉近年輕人距離　侯友宜承諾：當選後體育署升體育及青年發展部
快訊／新竹民宅大火　1女「無呼吸心跳」
NCT Ten「摔落升降舞台坑」影片曝光　網怒批SBS
她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！最美博士曝真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台灣高鐵讓上海妹感動　超人性化功能大讚：不愧是寶島

測試聲控開門！正妹受困後車箱驚恐狂叫「小迪」...獲救瞬間變貞子

耶誕假期「港股停市」！　1／3港人外遊

冬至掃墓驚見「水泥封墳」！竟是兒媳狠毒所為　婆婆嚇壞提告

男子遭未婚妻控告「強姦」！　陸法院判處3年：非法定結婚

20萬公斤牛蛙一夜死光光！池內滿是屍體　女老闆絕望：要破產了

福建放寬小三通赴陸攜帶金高數量　國台辦：深化兩岸樂見支持

陸今年43檔個股被強制下市　創歷史新高

哈爾濱冰雕內有魚！　松花江「野生魚」成附加觀賞價值

中企vivo印度公司主管被捕　陸外交部：支持中企維護自身合法權益

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

女兒堅持買魚刺青爸不准　拿了又放20秒...他輸了

台灣高鐵讓上海妹感動　超人性化功能大讚：不愧是寶島

測試聲控開門！正妹受困後車箱驚恐狂叫「小迪」...獲救瞬間變貞子

耶誕假期「港股停市」！　1／3港人外遊

冬至掃墓驚見「水泥封墳」！竟是兒媳狠毒所為　婆婆嚇壞提告

男子遭未婚妻控告「強姦」！　陸法院判處3年：非法定結婚

20萬公斤牛蛙一夜死光光！池內滿是屍體　女老闆絕望：要破產了

福建放寬小三通赴陸攜帶金高數量　國台辦：深化兩岸樂見支持

陸今年43檔個股被強制下市　創歷史新高

哈爾濱冰雕內有魚！　松花江「野生魚」成附加觀賞價值

中企vivo印度公司主管被捕　陸外交部：支持中企維護自身合法權益

天冷喝熱咖啡、熱茶？　專家搖頭恐讓手腳更冰

快訊／屏東縣議長周典論「涉郭台銘連署賄賂」　遭聲押禁見

孫生被林襄吐槽「鳥沒啥用」反擊了！　自豪技術好：吃過都說讚

亞運3X3男籃成「最佳運動團隊」　教練盼台灣加強發展

謝典林表態！總統挺侯康　政黨票稱「擺脫藍綠惡鬥」投民眾黨

四期教育成佛有你／阿嬤孫女氣噗噗　爸爸帶女兒觀照

台灣高鐵讓上海妹感動　超人性化功能大讚：不愧是寶島

王金平出手！馬英九、連戰任侯友宜後援會榮譽總會長　挺郭派歸隊

台灣新住民關懷總會涉助中國介選　女理事長遭收押

快訊／竹東民宅火警竄出濃煙　1女被救出「已無呼吸心跳」

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

大陸熱門新聞

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

史上最慘老公近況曝！生下3女兒都不是親生

天冷包廂吃火鍋奪命！6人開吃「3人前後腳沒了」

陸農村「集體畫虎」致富開豪車

20萬公斤牛蛙一夜死光！老闆絕望了

北京超過300小時低於0度　72年最長

探訪中國鞋都！產能3.5億雙鞋

女研究生自製「色情書」！販售獲利4400萬元

上海迪士尼動物方城市　1孩跳車被輾

發現女友已婚生子！宅男花800萬養她和老公一家

日滑雪場陸女倒插亡！教練：疑粉雪灌口鼻

韓信母親墓被挖5公尺深盜洞 長方形通道周圍散落「白膏泥」

王在希：賴清德上台　不排除兩岸軍事衝突

女子刷短片！意外看到丈夫還有「2妻3孩」

更多熱門

相關新聞

路邊小黑穿「前禦寒潮牌」外套！畫面太衝擊網笑

路邊小黑穿「前禦寒潮牌」外套！畫面太衝擊網笑

寒流來襲，氣溫溜滑梯，就有網友發現，一隻小黑狗竟然穿曾經爆紅的英國潮牌「Superdry（極度乾燥）」，讓大家苦笑直呼，「何止穿得比你好，吃睡都比你好」、「他其實比較想要極度肉燥」。

奇葩電梯「一層只有40公分」　當當地人解謎因

奇葩電梯「一層只有40公分」　當當地人解謎因

公婆不在！她轟小姑要尪初二請吃飯：有夠厚臉皮

公婆不在！她轟小姑要尪初二請吃飯：有夠厚臉皮

嫌老公職軍收入低外遇　他揭前妻悲慘下場

嫌老公職軍收入低外遇　他揭前妻悲慘下場

「謝中校」共諜案主管反升官　只有他被懲處想退伍

「謝中校」共諜案主管反升官　只有他被懲處想退伍

關鍵字：

周刊王高鐵

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

電信3雄爭霸戰再起　遠傳499企業資費更優

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

新北15歲男學生遭同學割喉命危！校長還原經過：事發突然來不及制止

即／新北15歲國三生救回來了！恢復呼吸心跳

又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

快訊／遭彈簧刀割頸命危！新北國三生葉克膜搶救中

即／衝突原因曝！疑把女學生趕出教室　國三生遭割頸命危

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

快訊／政大周俊宇老師病逝！享年43歲

弟遭殺　李東健「天天酗酒10年」：曾住院2月

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面