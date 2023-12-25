台灣高鐵讓上海妹感動　超人性化功能大讚：不愧是寶島

▲上海遊客來台遊玩大讚台灣高鐵。（圖／翻攝自小紅書）



圖文／CTWANT

近日有大陸民眾到台灣遊玩，在搭乘台灣高鐵時拍攝下內部設施，並大讚當中的人性化功能與寬敞的座位，無障礙設施更是讓這名來自上海的民眾相當驚喜，讚賞「不愧是寶島」，人性化的功能滿滿。

一名上海女子來台旅遊，搭乘台灣高鐵時拍下高鐵內設施，座位寬敞讓她覺得可以放下一台嬰兒車，另外車廂中間走道也寬敞，可以到那邊走走並上廁所，另外廁所乾淨程度與無障礙廁所都被她讚賞。特別是無障礙設施，除了有無障礙廁所外，還有賣專門的無障礙座位，讓有需要的人可以更方便搭車，也讓她大讚「不愧是寶島，人性化滿分」。

不少大陸網友透過小紅書看了這名網友的影片，都紛紛留言表示「台灣大眾運輸真的很人性，特別是對殘障人士，每一位公車司機都會熱忱的下車來協助，直到把殘障乘客安排好才會開車，這是整個社會對人真正的尊重和接納，不帶任何的偏見和評價。」、「商務艙更大」、「中間空間是讓人講電話用的，因為常常大家坐著睡著」、「移動真的超方便」。

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