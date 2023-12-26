沒帶現金也行！高鐵車上補票、推車販售　即起開放信用卡付款

▲即日起，在高鐵列車上補票，也可刷信用卡。（圖／高鐵公司）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵今(26日)宣布，高鐵車上補票、推車銷售、車站購買便當，即起開放信用卡刷卡支付，推車商品和高鐵便當也可用悠遊卡和一卡通付款。

高鐵公司宣布，自即日起，於高鐵列車進行補票、車上推車及車站便當櫃台販售服務時，同步開放VISA、MasterCard 、JCB、銀聯等信用卡刷卡支付；另可用悠遊卡、一卡通付款購買推車商品及高鐵便當，讓旅客搭車時付款更多元。

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不過台灣高鐵公司也提醒，車上可能因網路連線訊號較易出現不穩狀況，也可能造成交易失敗，敬請旅客見諒。另因一卡通、悠遊卡為小額支付，故僅適用於購買車販商品，車上補票則請以信用卡或現金付款。

▲高鐵上自備環保杯購買咖啡可折抵5元。（圖／高鐵公司）

此外，高鐵也表示，2024年1月1日起高鐵車廂將推出全新熱飲「台糖高地小農咖啡」，選用來自瓜地馬拉安提瓜產區的高地小農咖啡，每月1至7日供應，其他日則供應 illy咖啡，明年起每月1至7日除在商務車廂供應外，也透過推車販售供旅客購買。

高鐵提醒，目前高鐵列車上購買熱飲提供旅客自備環保杯現折5元的優惠活動，邀旅客用實際行動成就「永續運輸」的美好台灣。