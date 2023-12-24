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6企業認養造林　林業保育署南投分署今年種4.6萬株

▲日月光環保永續基金會111年認養南投縣中寮鄉造林地。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲日月光環保永續基金會111年認養南投縣中寮鄉造林地。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

近年來隨著企業社會責任（CSR）和ESG等議題的發燒，有愈來愈多企業團體投入綠色造林的公益行列；林業及自然保育署南投分署表示，近7年已受理近20件、共75.26公頃認養造林案，今年度就有理慈心有機農業發展基金會、日月光環保永續基金會、友信行、資廚管理顧問有限公司、國際扶輪3462地區、綠點高新科技股份有限公司等6家企業團體捐款認養，造林面積共17.98公頃，共栽植4萬6492株。

林保署南投分署指出，明（113）年度已規劃3筆、共10.96公頃造林預定地提供企業認養，由企業自行與在地部落團體接洽合作造林，於林業及自然保育署設置之ESG專案媒合平台開放後，即可受理申請；上述6家認養單位的造林木經半年多來用心撫育，目前生長狀況良好，也相當認同執行成果，紛紛再次詢問明年度開放認養造林的情形。

▲資廚管理顧問有限公司112年認養雲林縣古坑鄉造林地。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲資廚管理顧問有限公司112年認養雲林縣古坑鄉造林地。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署表示，考量有心參與的企業可能因時間、人力及專業等因素限制，也將開放包含國有林疏伐跡地、濫墾地收回、河川高灘裸露地等16筆、共36.16公頃造林地供企業捐款認養，由該分署辦理招標發包並執行造林撫育工作，預計栽植6萬5493株適地、原生造林樹種，除可活化森林、促進林地永續利用、提供水源涵養、國土保安外，也具有提高生態多樣性、促進生態旅遊、降低河川揚塵等功能。

南投分署提醒，有意願參與捐款認養造林的企業、團體，可上林業及自然保育署南投分署網站/為您服務/捐款認養植護樹申辦網頁查詢，或洽服務專線049-2365226分機2222黃小姐。

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