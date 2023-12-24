高鐵嘉義站送票偏鄉小校　助弱勢童增廣見聞

▲嘉義高鐵送票偏鄉小校 ，協助偏鄉弱勢學童增廣見聞！ 。（圖／台灣高鐵提供）

記者翁伊森／嘉義報導

高鐵嘉義站暖心送愛，協助偏鄉弱勢學童增廣見聞！日前送票嘉義縣大有國小及義興國小的師生們，讓孩童們帶著歡喜雀躍的心情，搭乘高鐵前往台北。行程中，台灣高鐵公司也提供乘車協助，在出發之前，由高鐵嘉義站站長朱立中代表高鐵公司獻上祝福，希望此行能讓學童們親身體驗快速、平穩、友善又舒適的高鐵旅程，藉由搭乘高鐵拓展不同的視野，增添許多美好的回憶。

大有國小校長李明政表示，這兩校弱勢學生們，因家長平日工作繁忙，較無時間陪伴孩子，而且一趟台北行交通加上餐旅費，對一般收入較不穩定的家庭是一筆不小的負擔。真的非常感謝高鐵公司提供這群弱勢學童難得的高鐵之旅，讓學生們都喜出望外，興奮又開心的心情溢於言表。

▲▼ 嘉義高鐵送票嘉義縣大有國小及義興國小，讓弱勢孩童搭乘高鐵前往大城市拓展視野 。（圖／台灣高鐵提供）

義興國小校長陳惠文表示，以往這些偏鄉的學生們印象中的高鐵，只出現在影片中、電視上。然而，這次學生們卻能親身搭高鐵校外教學，體驗「暖心旅程」實現出遊夢想，更感謝台灣高鐵公司在旅程中的協助，及對學童教育的重視。

高鐵嘉義站站長朱立中表示，台灣高鐵公司持續落實「成為引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景，積極參與社會關懷，希望透過這次活動，讓學生們增加更多的生活體驗與拓展多元的學習視野，享受一趟高鐵之旅。