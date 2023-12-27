「別再追殺侯友宜太太！」　朱立倫怒：民進黨全國式抹黑凱旋苑

▲國民黨中常會移師高雄。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／高雄報導

總統大選進入倒數關頭，國民黨中常會今（27）日移師高雄舉辦。被問到國民黨總統候選人侯友宜凱旋苑爭議持續延燒，黨主席朱立倫表示，「民進黨又來了！5年多以前他們就攻擊過這件事」，這是人家侯太太的事情，太太家族租給新光人壽，新壽就花了錢整修出租，現在又成為攻擊目標。

朱立倫說，這次侯太太家決定把剩下還沒出租的，一半以上將近50幾戶全數支持給弱勢及中低收入戶的青年學子，這樣補助跟支持的方式就是社會住宅的方式，等到2年後跟新壽合約到期了，就全數變成社會住宅。

朱立倫強調，相信大家看到侯太太娘家的決心，也希望民進黨不要再對侯太太娘家追殺到底，甚至完全合法的事情一而再、再而三抹黑；而他們還要發動全國式的大抹黑，這就表示民進黨已經「全沒步、剩奧步」。

至於據鏡新聞民調結果顯示，「侯康」還是落後在第二，最後三週有沒有新的策略要來追？朱立倫則說，這陣子看到太多民調了，很多都是在誤差範圍之內，應該說現在就是最緊繃的第九局，九局下半每一球都很重要，每一個努力都是要拚盡最大努力。

朱立倫強調，在誤差範圍之內就依然還是平手，怎樣才能達到最後一擊？就要靠最後的努力成果，就要靠大家拼盡最後一分鐘、最後一秒鐘。