侯友宜家族凱旋苑惹議！　金溥聰親開記者會嗆：綠想轉移賴皮寮焦點

▲侯友宜競選辦公室競辦執行長金溥聰、副執行長謝政達、發言人黃子哲、律師陳佳瑤召開記者會，回應凱旋苑爭議 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜家族位於文化大學旁的凱旋苑套房惹議，侯辦多次強調，該房產是侯妻以繼承方式取得的財產，與侯友宜沒有關係。侯辦今（27）日也由競辦執行長金溥聰親自出來召開記者會，他說，這幾天民進黨鋪天蓋地的在抹黑侯友宜，民進黨的動作明顯就是要轉移賴清德違建焦點、混淆視聽。

記者會現場先還原2018年6月30日新聞，當時針對新北市長爭霸戰，侯友宜同樣也因大群館遭抨擊，金溥聰表示，內容與近來民進黨質疑內容完全一致，當時侯友宜已完整說明。

競辦發言人黃子哲表示，民進黨正在進行一場血淋淋的割喉戰，但指控根本不實、完全胡說八道、鬼扯瞎說，無論過去「大群館」或「凱旋苑」都是合法承租、建造、依法出租繳稅，侯友宜從2018年被攻擊時就是直球對決。

黃子哲表示，凱旋苑土地並非侯友宜財產，是任美鈴在婚前就繼承的土地，屬於太太的、不屬於侯友宜的，當初甚至是丈母年當著他的面說，刑警的生命隨時會失去，因此蓋屋照顧女兒、孫女，太太才繼承財產。

侯友宜太太任美鈴也透過一封公開信表態，因為和新光人壽廠商物業管理有合約限制，他們無法改變出租價格，凱旋苑目前尚有50幾間空屋，他們全部以捐款方式補貼資助想要在凱旋苑租屋的中低收入戶清寒青年朋友，包括青年學生。等2026年6月和廠商租約到期後，會透過例如崔媽媽包租代管方式將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。

侯辦進一步說明，凱旋苑目前未出租的50多間房，將作為「青年房舍」，提供房租補助，申請條件為，家庭年所得未超過133萬，且平均每人每月所得未超過56000元者，此條件也適用現有承租者，補助金額單人房每月6400元，雙人房每月7000元。



