國三生遭割頸亡！新北檢曝：不排除朝「殺人罪或傷害致死罪」偵辦

▲國三生遭刺死，新北檢不排除朝殺人罪方向偵辦。（圖／ETtoday資料照）

記者戴上容、戴若涵／新北報導

新北市某高中附設國中部25日中午發生一起事件！一名國三生遭隔壁班男同學持彈簧刀猛刺，經緊急送醫搶救後，仍不幸於26日晚間宣告不治。警方原以殺人未遂罪將動手男學生送辦，新北檢指出，不排除朝殺人罪或傷害致死罪方向偵辦。

回顧整起事發經過，25日中午12時許，一名女學生到隔壁班找女同學聊天，遭刺國三生見狀，怒斥該名女同學「妳不是我們班的」，要求對方離開教室。女同學心有不甘，氣得甩教室門轉身離開，之後氣憤向她的國三「乾哥哥」哭訴。

乾哥哥憤而持預藏的彈簧刀去找國三生理論，雙方進而爆發口角，乾哥哥拿出彈簧刀朝國三生頸部、胸部猛刺，國三生大失血，當場失去呼吸心跳，送醫後宣告不治。

事發後警方考量國三生生命垂危，且女學生坦承教唆犯案，涉犯情節重大、有殺人犯意，經請示少年法庭後，將傷害罪改為殺人未遂罪將動手的男、女學生送辦，並於25日晚間移送少年法庭，26日上午法庭裁定收容男學生、女學生則是責付監護人。

而國三生因傷勢過重，於26日晚間不治，目前因國三生死亡，檢方已於27日上午10時許抵達醫院相驗遺體，要進一步釐清死因，新北地檢署指出，將視相驗結果及現場各種跡證，請示少年法庭後，全案不排除朝殺人罪或傷害致死罪偵辦。