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國三生割頸亡！教團：少年輔導多頭馬車「缺專業人力成校安隱憂」

▲▼小學生。（示意圖／CFP）

▲國三生命喪校園，國教盟批評少年輔導多頭馬車，攻擊事件並非偶然。（示意圖／CFP）

記者楊惠琪／台北報導

新北市某高中附設國中三年級男學生，前天在校內遭另一名男同學以彈簧刀揮砍頸部、胸部多刀，經過2天搶救，昨晚宣告不治，校園喋血，全台譁然。國教行動聯盟今發表聲明，呼籲主管機關應切實檢討目前曝險少年輔導多頭馬車、無法發揮輔導功效的問題，以落實對曝險少年的輔導，並保障校園安全。

國教盟指出，這起校園攻擊事件，凸顯少觀所無法發揮輔導功能，對一般學生的輔導，尚且需要學校與家庭密切配合才能發揮效果，被少年法庭裁定收容於少年觀護所的曝險少年，往往於下次出庭就被少年法庭裁定責付、停止收容，於少觀所停留期間非常短（一到三個月），且以評估、觀察為主，完全難以發揮輔導效果。

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國教盟認為，曝險少年需要中介教育，因其往往來自失能的家庭，對學校生活及課業幾乎難以適應，學校一方面缺乏強制力與專業人力有效輔導曝險少年，另一方面學校依強迫入學條例不得拒絕其返校，使得曝險少年成為校園安全隱憂。

國教盟指出，這次攻擊事件主角即是典型例子，主管機關應提供資源，落實曝險少年中介教育，在輔導發揮功效經評估後才返校，而不是在學生仍無法適應校園生活就強迫返校，才不會讓類似新北攻擊事件再度重演。

國教盟進一步指出，近年來經常聽到學校老師與行政人員抱怨「有責無權」、「動則得咎」，政府與教育主管機關近年來修法一味強調個人權利，卻忽略讓學校與老師擁有對等、合理的管教權，甚至一度差一點修法刪除民法賦予家長對孩子的管教權，經家長強烈反彈才暫緩修法。管教權被弱化也成為校園安全最大的隱憂。

國教盟強調，適時、合理管教是孩子發展、學習正向紀律的必要手段，呼籲主管機關應切實檢討曝險少年輔導機制成效不彰問題，以落實對曝險少年的輔導，保障校園安全。

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