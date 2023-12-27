快訊／國三生校內遭割頸喪命　新北教育局通令各校強化校園安全

▲國三生校內遭割頸喪命，新北教育局通令各校強化校園安全。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市某高中附設國中三年級男學生，前天在校內遭另一名男同學以彈簧刀揮砍頸部、胸部多刀，經過2天搶救，昨晚宣告不治。新北教育局今表示，已通令各級學校積極強化校園安全，針對重大違規學生定期追蹤輔導，若有相當理由及證據足以認為特定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品，將通知家長領回或立即通知警察機關處理，以確保校園師生安全。

新北教育局表示，已通令各級學校積極強化校園安全，於各式集會及課程融入教導學生校園安全教育，同時重視學生情緒教育與心理健康，以具體預防輔導策略，加強學生對校園友善環境的認知與實踐。

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針對未來要如何防堵學生攜帶危險物品或刀械到校，新北教育局表示，要求各校依據「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」落實正向輔導管教，若有相當理由及證據足以認為特定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品，或為了避免緊急危害者，學校得訂定規定進行安全檢查，如教師發現違禁物品，應盡速通知學校並予以暫時保管，並視情形通知家長領回或立即通知警察機關處理，以確保校園師生安全。

教育局進一步指出，藉由高關懷青少年通報輔導機制、跨局處難處個案資源聯繫會議等協助各校掌握對象、篩選通報及關懷處遇作為；同時透過各式教育宣導研習，加強教職員校安知能，隨時掌握相關校安事件，適時進行預防作為，並強化學校、警政、社政、衛政等相關單位合作機制，以即時因應處理突發事件，共同穩定安全校園學習環境。