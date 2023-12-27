國三生遭割頸不治！30位同學換教室...錄影寫卡片給他父母打氣

▲新北市國三生持彈簧刀割傷同學，同學送醫後26日晚間不治。（示意圖／ETtoday資料照）

記者戴上容、劉人豪／新北報導

新北市某國三男學生為替「乾妹」出頭，25日持彈簧刀割喉別班男同學，男同學緊急送醫後，仍不幸於26日晚間宣告不治。校方今（27）日指出，為避免學生觸景傷情已換教室上課，而30位學生也為逝去同學製作卡片、錄影音，給他的父母打氣。

校方表示，目前已經換教室，避免學生觸景傷情，第一時間進行團體輔導，今天則進行1對1個別輔導。另班上30位學生，也為逝去同學製作卡片，錄製影音給被害學生的父母。

回顧整起事發經過，一名女學生25日中午12時許到隔壁班找女同學聊天，遭刺國三生見狀，怒斥該名女同學「妳不是我們班的」，並要求對方離開教室。

女同學心有不甘，氣得甩教室門轉身離開，之後氣憤向同校的「乾哥哥」哭訴。乾哥哥持預藏的彈簧刀去找國三生理論，雙方進而爆發口角，乾哥哥拿出彈簧刀朝國三生頸部、胸部猛刺，國三生大失血，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，不幸於26日晚間宣告不治。

檢方已於27日上午10時許抵達醫院相驗遺體，進一步釐清死因；新北地檢署指出，將視相驗結果及現場各種跡證，請示少年法庭後，全案不排除朝殺人罪或傷害致死罪偵辦。