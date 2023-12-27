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台南公園路等5處路段　試辦機車不強制兩段式左轉

▲台南市政府再擴大試辦路段，於30日起在公園路、崇學路、新興路、文平路、安和路擴大實施試辦取消內側車道禁行機車、及不強制機車二段左轉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府再擴大試辦路段，於30日起在公園路、崇學路、新興路、文平路、安和路擴大實施試辦取消內側車道禁行機車、及不強制機車二段左轉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府之前擇定單向兩車道內側仍禁行機車道路，試辦不強制機車二段左轉績效良好，將再擴大試辦路段，於30日起在公園路、崇學路、新興路、文平路、安和路擴大實施試辦取消內側車道禁行機車、及不強制機車二段左轉，交通局呼籲用路人提高防禦駕駛觀念，確保行車安全。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視交通平權相關相關議題，指示應定期追蹤試辦不強制機車二段式左轉成效，如成效良好即應擴大試辦路段與範圍，逐步改善機車合理道路行駛環境。

交通局長王銘德指出，首先試辦中正路、府前路取消內側車道禁行機車、及不強制機車二段式左轉，依據首月事故數據分析結果，發現交通肇事死傷事故件數計29件，與去年同期40件比較減少27％、與去年每月平均39.1件比較減少25.8％。其中機車涉入的事故件數計28件，與去年同期36件比較減少22％、與去年每月平均35.6件比較減少21.3％。另外肇事原因涉及機車直接左轉的事故件數為2件，肇事原因則都是因為機車在最外側車道直接左轉（俗稱鬼切）。

交通局表示，為擴大蒐集不同行政區試辦數據及兼顧標線調整施工能量，擬分批逐步擴大試辦，其中，日前已將永康區大灣路、富強路一段納入試辦路段，12月30日起將再針對北區、東區、南區、安平區及安南區單向兩車道路段各擇1條。新增試辦路段將包括北區公園路(湯德章公園-公園路1092巷)、東區崇學路(東門路-崇明路)、南區新興路(新興路533巷-新興東路)、安平區文平路(慶平路-健康路)及安南區安和路四、五段(安和路四段538巷-北安路口)，道路總長度達8.2公里共計113處路口，其中號誌化路口數60處、非號誌化路口數53處。試辦措施亦為取消內側車道禁行機車及路口不強制兩段左轉，並同時保留原兩段式左轉待轉區，以供習慣兩段式左轉的駕駛人繼續使用。

試辦期預計自2023年12月30日(六)起，交通局將提前3日先派工移除上述路口強制機車兩段式左轉標誌及增設相關指示牌面，該日凌晨起機車即可行駛於上述道路內側車道，並於路口可選擇於內側車道直接左轉或於外側車道進行兩段式左轉。另因陸續刨除路面上超過240組禁行機慢車標字約需2個月工期，故於試辦期開始至路面標字完全刨除前，警察局亦將配合於前述試辦路段不舉發違規行駛禁行機慢車道。

▲台南市政府再擴大試辦路段，於30日起在公園路、崇學路、新興路、文平路、安和路擴大實施試辦取消內側車道禁行機車、及不強制機車二段左轉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次試辦路段基本資料如下：北區公園路為標線分隔路型，沿線長度3.2公里共43處路口，其中21處號誌化路口、22處非號誌化路口；東區崇學路為標線分隔路型，沿線長度0.95公里共20處路口，其中8處號誌化路口、12處非號誌化路口；南區新興路為標線分隔路型，沿線長度1.3公里共21處路口，其中9處號誌化路口、12處非號誌化路口；安平區文平路為中央分隔島路型，沿線長度1.6公里共18處路口，其中13處號誌化路口、5處非號誌化路口；安南區安和路四、五段為標線分隔路型，沿線長度1.15公里共11處路口，其中9處號誌化路口、2處非號誌化路口。

另南區新興路在中華西路至新興路533巷間為單向3車道最內側車道禁行機車路型，暫不在這次開放路段範圍內，為了避免銜接路段機車誤駛至最內側禁行機車車道，交通局將研議重新調整車道配置新增附加式左轉專用車道，俟路型調整後再開放機車行駛內側車道及利用左轉車道及左轉時相左轉，以提升機車左轉安全性。車道標線尚未完成調整前，請機車駕駛人注意變換車道勿違規駛入禁行機車車道。

▲台南市政府再擴大試辦路段，於30日起在公園路、崇學路、新興路、文平路、安和路擴大實施試辦取消內側車道禁行機車、及不強制機車二段左轉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通局提醒用路人，試辦期間逐步開放路段請汽、機車駕駛人應特別注意用路行為的改變，內側車道汽車切勿有逼車等影響機車駕駛人行車安全之行為；機車則在變換車道前應提早使用方向燈並注意後方來車，選擇要在路口直接左轉的騎士應提前變換到內側車道再左轉，選擇維持兩段式左轉的騎士仍可行駛於外側車道進入待轉區待轉。交通局於試辦期間也將密切監控各路段車流狀況，並持續定期分析試辦路段總事故與機車事故變化、路口左轉事故變化等指標，以作為後續推動之參考依據。市府道安團隊亦將持續加強宣導左轉時安全駕駛行為，俾利駕駛人了解正確用路觀念。

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