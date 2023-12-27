呼應賴清德經國牌　蘇貞昌：蔣經國若在世，會活活被國民黨氣死

▲蘇貞昌今天上午輔選吳崢時，呼應賴清德的「經國牌」。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德昨在政見發表會表示，前總統蔣經國是走落地生根這條路，再看看現在國民黨，「對得起經國先生嗎？」對此，行政院前院長蘇貞昌今（27日）受訪指出，國民黨自稱是蔣的徒子徒孫，卻不照當年反共三不的路線，而頻頻的傾中，「如果蔣經國在世，一定會活活被他們氣死」。

蘇貞昌今天上午前往新北市中和區，輔選民進黨立委候選人吳崢，媒體會前聯訪時詢問，賴清德打出「經國牌」是否為了跟中間選民拉近距離？

蘇貞昌直言，其實當年自己還這麼年輕（指34歲的吳崢）的時候，和蔣經國前總統握手，「他就當面說萬惡共匪不能信，我們絕對要三不，結果呢？今天國民黨卻是這麼的傾中，連在選舉期間還要派人到中國去，我們真的是非常擔心」。

蘇貞昌說，現在看國民黨自稱是蔣經國的徒子徒孫，卻不照蔣經國當年反共三不的路線，而頻頻的傾中，這真的如果蔣經國在世，一定會活活被他們氣死。

此外，蘇貞昌也說，吳崢在太陽花學運的時候，就是翻牆進入立法院，守住了台灣，沒有經濟傾中，讓這些年來台灣經濟發展的這麼好，而且也從各方面讓整個台灣能夠在世界上被看見，今天特別向鄉親父老報告，拜託支持吳崢，讓他這一次不用翻牆，從大門進入立法院，為地方發聲，同時守住台灣，繼續讓台灣大進步。