吳欣盈2016年曾參加統戰活動　主題「巾幗心向黨」表演「一家人」

▲李正皓質疑吳欣盈曾在2016年受邀赴中參與統戰活動。（圖／李正皓提供）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨副總統候選人吳欣盈遭綠營質疑國家認同，政治評論員李正皓今（27）進一步踢爆，吳曾在2016年受邀赴中參與統戰活動「兩岸四地傑出女企業家愛心聯誼交流會」，當時的活動主題為「巾幗心向黨、揚帆新征程」，整場活動統戰意味濃厚，除了有上級長官宣講之外，所有表演的歌曲包含「美麗中國夢」、「一家人」等，都具有強烈統戰意涵。

李正皓今天表示，根據中國統戰組織旗下的活動頁面，吳欣盈曾以台灣代表身分參與由中共黨政高層出席的統戰活動，包括2016年活動主題為「巾幗心向黨、揚帆新征程」，根據網站資料，此活動頁面清楚註明「黨和國家領導人及部委領導」都出席歷屆大會，參與資格也包括中共黨高層、三八紅旗手獲得者、巾幗建功標兵等多項認證的女性代表。

李正皓說明，從活動頁面也能看見，整場活動統戰意味濃厚，除了有上級長官宣講之外，所有表演的歌曲包含「美麗中國夢」、「一家人」等，都具有強烈統戰意涵。

李正皓質疑，2014年中國以「十段線」直接將台灣東部外海劃入地圖；共軍2014年派艦挑戰台海中線；2016年起展開繞島巡航，並以抵近ADIZ界線或切入ADIZ北角等活動來虛化台海中線，也在中國的壓力下台灣內部對於反中情緒逐漸高漲，台灣更在2014年爆發太陽花學運，這次吳欣盈總不能再用「時空背景」不同來解釋吧？

此外，李正皓也詢問，呼籲吳欣盈不要迴避、直球對決：這個統戰活動的主題是巾幗心向黨，很清楚這個黨指的是「共產黨」，一個心向共產黨的人，還能當台灣的副總統候選人嗎？

▼李正皓質疑吳欣盈曾在2016年受邀赴中參與統戰活動。（圖／翻攝自央視網）