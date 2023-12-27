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快訊／正式告發新北地政局長！卓冠廷3度打臉　「座標來自工務局」

▲▼民進黨質疑國民黨總統參選人侯友宜曝光精障者姓名與長相，涉違反《精神衛生法》，但新北市衛生局認定無違反規定。對此，民進黨新北市議員卓冠廷、李宇翔、黃淑君、陳乃瑜今（6）舉行記者會，批評衛生局行政不中立，包庇特定候選人，發文向衛生局檢舉，盼衛生局秉公處理，維護精神相關疾病患者的權益。（圖／卓冠廷辦公室提供）

▲民進黨發言人卓冠廷。（資料照／卓冠廷辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北市政府日前公布空照圖，指民進黨總統候選人賴清德萬里老家為民國92年後新建建物，但遭民進黨發言人卓冠廷「打臉」指定為往左飄移，引發社會對於航照判讀的討論。工務局後批卓「不懂裝懂」，誣陷新北市府對賴清德萬里違建的定位判斷有問題，不過，卓今（27）再度指出，他不過是將工務局提供的座標輸入Google地球，且內政部網站就公告「原始座標誤差及座標轉換誤差」。

卓冠廷今天表示，市府被二度打臉後，昨晚深夜發新聞稿和影片，說市府迅速回擊卓冠廷，還問自己究竟採用何種方式所得Google Map定位的結果？答案是，他不過是將工務局提供的座標輸入Google地球，然後看了市府發布的影片，果不其然，又是把臉伸出來給人打⋯⋯第三次。

卓冠廷細數，第一次打臉是，25日拿農業部航搖分署的圖，被他打臉民國68年套繪定位往左飄移；第二次打臉是，26日拿Google的座標，又被我打臉，座標定位隨年代有誤差；第三次打臉是，26日深夜，又拿內政部國土測繪系統出來，說座標都沒偏移，「不好意思，原來連最專業的你們都不知道，網站首頁就公告：原始座標誤差及座標轉換誤差，僅供參考、不具法律效力」。

卓冠廷說，整件事情荒謬在哪？沒有任何一個政府會在2023年，單獨靠幾張空照圖，就出來大喊「某某某，你的老家不存在」，然後外界看到的新北市府的地政局和工務局為了輔選國民黨總統候選人侯友宜，就不惜造謠抹黑，連續3次改口，連續3次被打臉，都證明新北市府是先射了「賴老宅不存在」的箭，再畫靶，處心積慮想要證明「賴老宅不存在」，以至於陷入無限謊言的迴圈。

「新北市府地政局和工務局，我已經不想再多跟你們說什麼，社會上已有很多專家出來打臉你們」，卓冠廷宣布，昨天傍晚，律師黃帝穎、許渝澤已正式告發新北地政局長汪禮國和工務局長祝惠美散佈不實的假訊息，誣指賴清德老家「不存在」，意圖打擊賴清德選情來幫助侯友宜，涉犯《選罷法》第90條之罪，並請依公務員加重其刑2分之1，「新北公務員真的辛苦了，侯友宜不僅不該當總統，也沒資格當新北市長」。

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