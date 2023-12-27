鏡新聞民調／賴蕭配、侯趙配差距拉近到6.8百分點　柯文哲年輕票大跌

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

總統大選倒數17天，根據鏡新聞27日公布最新民調，民進黨賴蕭配33.5%、國民黨侯趙配26.5%居次、民眾黨柯盈配支持度為23.2%第三，看好度部分，賴蕭配45.3%、侯趙配看好度21.8%、柯吳配看好度15.2%。變動最大則為柯文哲年輕選票，在25~29歲、30~34歲、35~39歲都大跌，賴清德則顯著成長。

根據民調數據，民進黨賴蕭配相較前次調查略減0.02個百分點、來到33.5%，國民黨侯趙配26.5%居次、略增1.3個百分點，民眾黨柯吳配支持度為23.2%第三、略減0.5個百分點，另有13.6%的民眾尚未做出決定，2.6%表示都不會投、投廢票、不會去投票。

在看好度方面，賴蕭配45.3%，較前次調查略減3.6個百分點、侯趙配看好度21.8%，上升2.7個百分點、柯吳配看好度15.2%，增2.2個百分點。

交叉分析顯示，在年輕族群具有優勢的柯文哲，25~29歲支持度大減9.1個百分點、30~34減4.5個百分點、35~39歲也減少6.8個百分點，反觀賴清德的年輕支持度較上次調查有顯著提升，其中35~39歲支持度增加7個百分點最多、25~29歲增加3.8個百分點、30-34歲增加2個百分點，同時，侯友宜以25~29歲增加5.2個百分點最為明顯。

交叉分析亦顯示，賴蕭配在除了台中以外的六都和南台灣雲林縣、嘉義縣、屏東縣以及宜蘭縣、台東縣呈現領先，侯趙配在苗栗縣、彰化縣、南投縣、嘉義市、花蓮縣與外島具優勢，至於柯文哲在台中市、基隆市、新竹縣、新竹市表現不俗。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2023年12月24日至12月25日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。

有效樣本：市話541、手機540 人，共1,081 人，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.98%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話使用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權，母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台，經費來源則為鏡電視。

