批司法迫害周典論　傅崐萁：代表下架民進黨共識已讓綠害怕

▲傅崐萁27日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

屏東縣長周典論因鴻海集團創辦人郭台銘總統連署書賄選案，被認為涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》，昨被屏東地院羈押禁見。對此，國民黨立委傅崐萁今（27日）表示，民進黨黔驢技窮，此時此刻用卑劣的司法迫害招數，打擊所有12月23日支持「侯康配」的所有夥伴，這代表全國國人要下架民進黨的共識，已經讓民進黨非常害怕。

針對郭台銘總統連署書賄選案，屏東地檢25日將周典論與周的女兒周孟蓉帶回詢問。檢方認為周典論涉違反《總統副總統選舉罷免法》連署行賄罪，訊後向屏東地院聲押禁見，法院26日凌晨裁定周典論羈押禁見，周孟蓉諭知50萬元交保候傳。

對此，傅崐萁27日在立法院議場前受訪表示，民進黨向來先以利誘，再來威逼，「我們過去都曾面對同樣的問題」。民進黨現在黔驢技窮，此時此刻用卑劣的司法迫害招數，打擊所有12月23日支持「侯康配」的所有夥伴，讓這些人立刻面對司法追殺。

傅崐萁也提及，全國有這麼多村里長做兩岸交流，也被約談、查水錶，甚至還要面對很多司法恐嚇。民進黨已經用到這麼卑鄙手段，代表全國國人要下架民進黨的共識，已經讓民進黨非常害怕。

針對昨天落幕的第二場總統候選人電視政見發表會，媒體追問怎麼看國民黨候選人侯友宜的表現？傅崐萁回應，會做事的人不見得會講話，民進黨講一牛車，做不到一湯匙，這就是民進黨長期用詐術來行騙所有台灣百姓；今天任何意見表達，侯友宜有相當大的誠意，要把台灣所有民進黨執政百大弊案，一一來解決，未來特偵組也會來揭露，把國家還給人民。

媒體再問怎麼看不斷被民進黨總統候選人賴清德攻擊？傅崐萁說，賴清德不斷對他的攻擊，就是秦檜罵岳飛，且賴把台灣帶向腐敗、貪汙且面向戰爭危及時刻。