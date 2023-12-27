侯辦曝侯友宜凱旋苑由來　綠點關鍵：騙票喊居住正義、賺錢喊市場機制

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜家族位在文化大學旁的「凱旋苑」，租金是周邊套房二至三倍，「一坪租金比101還貴」被質疑是剝削學生，侯辦則回應這是侯太太婚前繼承財產，且是侯岳母為了讓女兒跟外孫女有依靠。民進黨團27日回應，沒有人批評說不該繼承，但現在問題是拿來剝削學生，這是可以選擇的，侯要騙票時喊居住正義，要賺錢時喊市場機制、國民黨副總統候選人還說覺得貴不要租啊，「那怎麼716時不上台這樣喊？」

對於凱旋苑爭議，侯辦指出，凱旋苑這塊地是侯友宜岳父40幾年前買下，侯友宜太太婚前就繼承。侯辦也表示，侯友宜的獨子在健康幼稚園火燒車事件過世，侯友宜的岳母非常難過，更向侯友宜表示「孫子都顧不好」，也擔心侯友宜當刑警危險，因此在土地上蓋房子出租，讓女兒與外孫女有依靠。

對於侯辦說法，民進黨立委洪申翰回應，對於侯友宜愛子過去發生的意外，大家都很不捨，每一個財產都有其脈絡，但不管從哪裡來，為何要拿它剝削學生？民進黨沒有批評說不該繼承，但現在問題是拿來剝削學生，這是可以選擇的吧？

洪申翰指出，現在的狀況就是侯友宜跟趙少康要騙年輕人選票時喊居住正義，要賺錢時喊市場機制、還有人說覺得貴不要租啊，那為何侯友宜在716時不上台喊「租房問題是市場機制」、「覺得貴不要租啊」。他強調，沒有人質疑資產來源，問題在為何要剝削年輕學生？租得比附近更貴？

洪申翰表示，陽明山上能租屋的地方很少，是不是知道學生選擇不多，才坐地起價把學生當盤子？這也許是合法、情理之中的來源，但最大問題是在「拿這個資產剝削學生」。