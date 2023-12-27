遭控違規蓋農舍　徐富癸妻：讓慢飛天使兒體驗農事

▲林國春（右）今天與律師在國民黨立法院黨團舉辦記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨新北市立委參選人林國春今（27）指控，民進黨屏東縣立委候選人徐富癸有一筆在農地上違建的居所，是「知法犯法」，應立即拆除或賴著不拆？對此，徐富癸太太張靜玲回應，兒子偉恩是慢飛天使，為讓偉恩及一起在向陽協會上課的同學們開心農場體驗，把自住的房子貸款買下1.8分的農地，因面積未達興建農舍的2.5分門檻，依規定向公所取得農業設施容許使用興建資材室，用意只是讓孩子們有休息的地方。

張靜玲今天上午出示麟洛鄉公所核發的農地作農業設施容許使用同意書及公文說，資材室面積33.6平方公尺，高度為4.5公尺，依《農業發展條例》第8之1條第二項規定，農業設施面積在45平方公尺以下，且屬一層樓之建築者，免申請建築執照。

張靜玲表示，因為偉恩跟向陽的孩子們都很喜歡到戶外摸土、澆水等做一些簡單的農事體驗，本來提供體驗的農場都在外地，徐富癸跟她討論後就想著，如果就近在屏東會比較安全及方便。她補充，徐富癸買下的麟洛鄉農地面積只有1.8分，還因為身上沒錢，用自家住的房子貸出全額的土地價款，到現在都還在按月分期繳納本息，這在候選人財產申報都有明確的登載。

張靜玲表示，這個小小的開心農場除了取富癸跟偉恩的名字各一字外，也象徵他們是有很多恩澤的一家，因此，稱之為「富恩農場」，每每看到偉恩跟向陽的孩子在這裡認真地剷土、除草、奔跑，徐富癸常常忍不住地紅了眼眶，還說，即使負債也值得。