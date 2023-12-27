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李眉蓁「青蛙裝」下水陪搜救犬健檢　李柏毅發甲級動員令

▲左楠區立委候選人李眉蓁到動物醫院，陪搜救犬健檢跟水療 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲左楠區立委候選人李眉蓁到動物醫院，陪搜救犬健檢跟水療 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

立法委員候選人李眉蓁關心毛小孩，重視搜救犬的辛勞，跟復健醫療動物醫院合作，贈送高雄市特種搜救隊兩隻搜救犬「免費健康檢查」，同時也進入水療池，在醫師的協助下陪同搜救犬進行復健；同一日對手李柏毅則是找來蔡英文總統來站台。

李眉蓁表示，如同人類健檢一樣，除了基本健康檢查，更要結合先進科技與醫療器材，為每位搜救犬提供最全方位的照護，這是對牠們辛勤奉獻的回饋。26日，李眉蓁跟搜救犬「藍波」和「柔依」在動物醫院當中進行理學檢查，接著穿上青蛙裝進入全台最大最新的動物水療池，在醫師協助下陪同搜救犬進行復建。

▲左楠區立委候選人李眉蓁到動物醫院，陪搜救犬健檢跟水療 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲左楠區立委候選人李眉蓁到動物醫院陪搜救犬健檢。（圖／記者吳奕靖翻攝）

李眉蓁說「友善的動物環境」是她最關注的事，五月下旬，民眾陳情表示左營楠梓沒有任何一座寵物公園，她聽到後在左營文學公園北側找到合適地點，爭取改造為左楠第一座友善寵物公園， 5月29日第一次會勘，同步收集周邊居民連署，6月在議會正式提案。後來工務小組辦理2次考察，在11月30日第5次會勘後確定設置寵物公園，目前已進入設計階段。

健檢結束，醫院特別贈送寵物零食給特種搜救隊，讓搜救犬可以「加菜」。從關注一般毛小孩到特種搜救犬，李眉蓁強調照顧搜救犬的健康，給毛小孩更友善的活動空間，希望所有的生命都精彩，都快樂，都平安。

左楠區對手李柏毅則在同一日舉行組織幹部會議，除了邀請蔡英文總統之外，李柏毅頒發後援會幹部「甲級動員令」，希望在最後時間能夠團結綠營基層支持者，守住左營楠梓一席、守住國會過半的關鍵。

▲左楠區立委候選人李眉蓁到動物醫院，陪搜救犬健檢跟水療 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲左楠區立委候選人李柏毅26日找來蔡英文總統站台，同時發布「甲級動員令」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蔡英文總統細數過去八年政績，從堅持國防自主產業的決心，到台灣自己造出了潛艦；八年八千億的前瞻基礎建設為我國打好經濟發展基礎，讓臺灣經濟成為亞洲四小龍的第一名，可以普發現金、擴大長照服務與提高育兒津貼，同時償還國債。蔡英文強調，「這些不是撒幣，我絕對沒有債留子孫」。

蔡英文表示，因為民主體制、晶片製造的供應鏈以及臺海周遭的航道戰略地位，臺灣對全世界來說相當重要。她進一步指出，國防實力很重要，左營是對元首來說最重要的地方，因此這裡絕對不能輸掉，既然大家都說要走蔡英文路線，那就支持蔡英文團隊的候選人。

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