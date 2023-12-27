▲國民黨台北市議員、不分區立委候選人鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統候選人侯友宜家族位在文化大學旁的「凱旋苑」租金遭質疑「一坪比101還貴」是剝削學生，成為近期綠營猛攻議題。對此，國民黨台北市議員鍾沛君27日就在臉書批評，民進黨查不出違規，就開始跳針「觀感」，她也大酸，「每月1.6萬元太貴，那1.5萬元貴不貴？1.2萬元貴不貴？還是不如就請王定宇開記者會，大方主張每月8千元公道價。」

鍾沛君憶起，2018年，她首次參選台北市議員，當年6、7月間，參與各政論節目討論，主要的選戰話題之一就是大群館，所以她對於這些細節都還記憶猶新。她解釋，簡單來說，就是當年6月7日，民進黨台北市議員王威中開記者會指控，說侯友宜從2011年起租房給文化大學當宿舍，多年來「爽領教育部補助」、「漲房租剝學生皮」、「違規有逃漏稅之嫌」，現在罵的，6年前差不多都罵過了。

鍾沛君表示，所幸在那波攻防中，許多真相一一浮現，包括這其實是侯友宜夫人家族的財產，是侯夫人繼承而來，而當時的柯志恩是立委，也在質詢時向教育部確認，對文化大學的私校補助，沒有用來補貼大群館租金等等，「最重要的是，大群館30年來，都依法繳稅，這民進黨已經查過了。」6月下旬之後，實在查不出什麼違規，文化大學，與教育部都認定大群館是「教育設施」，民進黨打不下去了就開始跳針「觀感」，就跟現在一模一樣。

但鍾沛君指出，7月3日，情勢急轉直下，時任台北市長柯文哲市府的都發局長林洲民突然認定，大群館「違規使用」，因為大群館使用分區是第二種住宅區（特），依照「台北市土地使用分區管制自治條例」，住二（特）可做「集合式住宅」，但不得作「寄宿舍」，即便文化大學聲明抗議，台北市政府認定不該前後不一，侯友宜也透過競辦表達遺憾，將解約。

鍾沛君總總結，最終，民進黨點的火，柯市府做了裁定，數百位文大同學必須緊急搬家，大群館從此，也不能再作為文化大學租用的學生宿舍。

「簡單回顧當年這段歷史之後，其實問題的關鍵就浮現了！」鍾沛君強調，昔日大群館，如今改名「凱旋苑」，已經不是文大學生宿舍，懂這個問題的核心，就能理解如今民進黨的各種胡說八道操作有多荒謬。她質疑，凱旋苑已經不是文大學生宿舍，而是交由物業管理公司包租代管的物件，租金根據周邊市場機制訂定，有什麼問題？特定文大學生又是以什麼立場出來批評？

鍾沛君坦言，如果負擔不起，真的可以量力而為，文大師生住在山下，每天通勤大有人在，要住在學校旁邊，每天比同學多睡一個半小時，本來就要付出比較高的租金，這是一般民眾的生活經驗，「民進黨確定要逆著老百姓的認知，去鬥爭房東？」

鍾沛君大批，民進黨如今開口閉口「觀感」，每個月1.6萬元太貴，那1.5萬元貴不貴？1.2萬元貴不貴？她再大酸，「還是民進黨不如就請王定宇開記者會，大方主張每個月8000元公道價，但若沒有女管家親送早餐，恐怕觀感還是不夠好，要嘴的還是照樣嘴。」

「這就是民進黨硬洗一波，以攻為守，轉移『賴皮寮』焦點的套路」，鍾沛君強調，凱旋苑合情、合理、合法，支持侯友宜踩穩立場，義正辭嚴，大家一起做他的後盾。